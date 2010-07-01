Україна за рік опустилася на 10 позицій у рейтингу конкурентоспроможності

4 рейтингу Індексу міжнародної конкурентоспроможності (ІМК) 2009-2010 Україна опустилася на 10 позицій і займає 82-е місце серед 133 країн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фонду «Ефективне управління», про це на презентації підсумкового звіту щодо конкурентоспроможності України, підготовленого в рамках партнерського проекту згаданого Фонду і Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ), повідомила директор Фонду Наталя ІЗОСІМОВА.

«Рейтинг України як, утім, і цілого ряду країн з економікою, що розвивається, виявився нестійким до наслідків фінансової кризи. Окрім України, на 10 і більше позицій опустилися такі держави як Ботсвана, Гана, Латвія, Малі, Монголія, Росія, Сирія, Філіппіни і Хорватія. Очевидно, що ці економіки мають великий потенціал зростання, і в найближчому майбутньому на прикладі нашої країни ми дуже сподіваємося в цьому переконатися», - сказала директор Фонду.

Згідно зі звітом, Україна в рейтингу ІМК опинилася серед африканських і латиноамериканських країн, що розвиваються, по сусідству з Гамбією та Алжиром. Найзначніші погіршення в рейтингу України спостерігаються за трьома складовими: «макроекономічна стабільність» (падіння на 15 пунктів, 106 місце), «рівень розвитку фінансового ринку» (падіння на 21 пункт, 106 місце) і «оснащеність новими технологіями» (падіння на 15 пунктів, 80 місце). При цьому найнижчий рейтинг зафіксований за складовою «ефективність інституційного середовища» (120-е місце).

За результатами дослідження Україна поліпшила свої позиції лише за трьома складовими конкурентоспроможності. Так, країна зайняла 49 місце за ефективністю ринку праці, поліпшивши свою позицію на 5 пунктів, 29 місце - за розміром ринку (зростання у рейтингу на 2 пункти) і 78 місце - за складовою «інфраструктура» (поліпшення на 1 пункт).

«Згідно з результатами дослідження, за останні кілька років Україні не вдалося поліпшити свою конкурентоспроможність. Тяжка економічна криза разом із тривалою політичною нестабільністю не дозволили провести такі необхідні країні реформи. Прихід до влади нового уряду і поліпшення ситуації на світових ринках відроджують надію на те, що економічні реформи нарешті будуть завершені і дозволять створити сприятливі, прозорі і більш передбачувані умови для ведення бізнесу», - зазначив економіст мережі міжнародної конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму Тьєррі ГЕЙГЕР.

Вже третій рік поспіль Фонд «Ефективне управління» спільно з ВЕФ аналізує конкурентоспроможність України як на національному, так і на регіональному рівнях.

«Цього року Фонд «Ефективне управління» підготував дослідження конкурентоспроможності 20-и адміністративно-територіальних одиниць. Ці регіони сумарно виробляють близько 90% українського ВВП. Надалі ми плануємо охопити всі регіони країни, і це для нас дуже важливе завдання: таким чином, ми зможемо більш глибоко зрозуміти проблеми, які необхідно вирішити кожній області для підвищення своєї конкурентоспроможності», - сказала Н.ІЗОСІМОВА.

Перше місце в регіональному індексі, як і в минулі роки, посіло місто Київ. У міжнародному індексі Київ - на 59 місці, поруч із Угорщиною і Панамою. Слідом за Києвом із незначним відставанням іде Дніпропетровська область. Потім ідуть дві пари областей: Закарпатська і Львівська області (67 і 69 місце в міжнародному індексі, по сусідству з Уругваєм і Румунією) і АР Крим із Донецькою областю (72 і 73 місця, між Казахстаном і Латвією). Замикає умовну групу лідерів Харківщина, яка займає 76 місце – між Колумбією і Єгиптом.

Полтавська, Черкаська, Хмельницька, Запорізька, Одеська, Луганська і Херсонська області перебувають у середині індексу конкурентоспроможності. Низький рівень конкурентоспроможності демонструють Волинська, Рівненська, Івано-Франківська, Сумська, Житомирська області. Замикає регіональний рейтинг Вінницька область. Вона зайняла 111 місце – поруч із Сенегалом і Сербією.

«Незважаючи на всі існуючі відмінності між українськими регіонами, у них доволі схожі сильні і слабкі сторони. Перш за все, це стосується таких складових конкурентоспроможності як охорона здоров`я і початкова освіта, інституційне середовище, складність бізнес-процесів. Відносно велика різниця показників спостерігається за такими складовими як інфраструктура і ефективність ринку праці», - повідомила Н.ІЗОСІМОВА.

***Фонд «Ефективне управління» (www.feg.org.ua) був створений з ініціативи українського бізнесмена і політика Ріната АХМЕТОВА 2007 року для розробки й реалізації проектів і програм, спрямованих на довготривалий розвиток української економіки. Своїм покликанням ця організація вважає сприяння досягненню суспільно-політичного консенсусу за основними напрямками реалізації програм економічних перетворень.

Для вирішення цих завдань фонд залучає провідних вітчизняних і закордонних експертів із бездоганною репутацією. Незалежність організації гарантує Міжнародна консультативна рада, до якої входять відомі громадські і політичні діячі різних країн, зокрема, екс-прем`єр-міністр Канади Кім КЕМПБЕЛЛ, колишній сенатор США Лінкольн ЧАФІ, колишній президент національного банку Угорщини Джорджі ШУРАНІ, керуючий директор українського офісу міжнародного інвестиційного банку Morgan Stanley Ігор МІТЮКОВ. Міжнародна консультативна рада бере участь у формуванні стратегії фонду, допомагає вибирати пріоритетні проекти, а також представляє організацію в Україні та за кордоном.

Всесвітній Економічний Форум (ВЕФ) - міжнародна незалежна організація, діяльність якої спрямована на поліпшення економічної ситуації у світі. Вона публікує свій Звіт щодо міжнародної конкурентоспроможності з 1979 року, зараз він охоплює 133 країни із розвиненими і такими, що розвиваються, економіками. Звіт використовується урядами, вченими і бізнес-лідерами в усьому світі як інструмент для кращого розуміння сильних і слабких сторін економік різних країн, а також для точного визначення необхідних економічних реформ. Щорічні форуми ВЕФ проводяться в Давосі, Швейцарія.

Конкурентоспроможність України ВЕФ аналізує з 1997 року.