Президентом Німеччини обрано Крістіана Вульфа

Федеральні збори Німеччини у середу в третьому турі голосування обрали на пост Президента країни прем`єр-міністра Нижньої Саксонії Крістіана ВУЛЬФА.

З 1240 дійсних голосів на підтримку його кандидатури було віддано 625 голосів, передає РІА «Новости».

Президент Німеччини, згідно з Конституцією країни, підписує закони, затверджує і звільняє з посад федеральних міністрів і суддів, а також висуває кандидатуру федерального канцлера і звільняє його з посади. Далі його функції зводяться до представницьких.

К.ВУЛЬФА на пост Президента країни висунула правляча у Німеччині коаліція на чолі з канцлером Ангелою МЕРКЕЛЬ.

К.ВУЛЬФ народився 19 червня 1959 року в Оснабрюку, за освітою він юрист. З 2003 року як прем`єр Нижньої Саксонії очолює правлячу в Ганновері коаліцію ХДС і СвДП, у ХДС (Християнсько-демократичний союз, головою якого є канцлер Німеччини А.МЕРКЕЛЬ) політик вступив у 1975 році.

К.ВУЛЬФ одружений другим шлюбом, має сина і дочку.