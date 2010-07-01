ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ: «Турсезон-2010 в Криму: початок туристичного відродження чи назад у совок?»

О 15-30 почалася онлайн-трансляція з круглого столу в УНІАН на тему: «Літній туристичний сезон 2010 року в Криму: початок туристичного відродження чи назад у совок?».

Вперше буде обнародуваний Список кримських установ розміщення, які надають неякісні послуги. Список складено за даними найбільших туроператорів Криму.

Організатор - Асоціація журналістів «Туристичний прес-клуб України»