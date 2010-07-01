ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ: «Турсезон-2010 в Криму: початок туристичного відродження чи назад у совок?»
15:30, 01 липня 2010Різне
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О 15-30 в УНІАН
О 15-30 почалася онлайн-трансляція з круглого столу в УНІАН на тему: «Літній туристичний сезон 2010 року в Криму: початок туристичного відродження чи назад у совок?».
Вперше буде обнародуваний Список кримських установ розміщення, які надають неякісні послуги. Список складено за даними найбільших туроператорів Криму.
Організатор - Асоціація журналістів «Туристичний прес-клуб України»
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