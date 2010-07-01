Місцеві вибори відбудуться 31 жовтня

Верховна Рада України ухвалила рішення про проведення 31 жовтня 2010 року місцевих виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення постанови "Про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2010 році" проголосували 247 народних депутатів із 428, зареєстрованих в сесійній залі. Від Партії регіонів цю постанову підтримали 169 народних депутатів, від БЮТ - 20, від блоку “Наша Україна – Народна самооборона” - 9, від Комуністичної партії України - 26, від Блоку Литвина – 19 депутатів, також 4 позафракційні депутати.

ВР доручила Центральній виборчій комісії в установленому законодавством порядку вжити заходів щодо фінансового та матеріально-технічного забезпечення підготовки та проведення цих виборів за рахунок коштів державного бюджету України. При цьому Кабінет міністрів України у межах повноважень має вжити невідкладних заходів із забезпечення фінансування чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок коштів державного бюджету України.

Постанова набирає чинності з дня її опублікування.