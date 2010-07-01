Головне на 1 липня

Із сьогоднішнього дня мінімальна заробітна платня підвищується на 4 грн. – з 884 грн. до 888 грн. Це передбачено державним бюджетом на 2010 р.

Нагадаємо, що у держбюджеті-2010 заплановано також підвищення рівня мінімальної заробітної платні з 1 жовтня – до 907 грн. і з 1 грудня – до 922 грн.

У почасовому розрахунку мінімальна зарплата з 1 липня підвищується на 0,03 грн. – до 5,32 грн., крім того, передбачене підвищення мінімальної почасової зарплати з 1 жовтня – до 5,43 грн., з 1 грудня – до 5,52 грн.

Прожитковий мінімум з сьогоднішнього дня підвищується на 4 грн. – до 843 грн. Передбачено, що з 1 жовтня п.р. прожитковий мінімум буде підвищено до 861 грн. і з 1 грудня – до 875 грн.

Для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення, визначено такі розміри прожиткового мінімуму на 2010 рік: для дітей до 6 років: з 1 липня – 771 грн. (підвищення на 4 грн.), з 1 жовтня – 787 грн., з 1 грудня – 799 грн.; для дітей від 6 до 18 років: з 1 липня – 921 грн. (на 4 грн.), з 1 жовтня – 941 грн., з 1 грудня – 957 грн.; для працездатних осіб: з 1 липня – 888 грн. (на 4 грн.), з 1 жовтня – 907 грн., з 1 грудня – 922 грн.; для осіб, що втратили працездатність: з 1 липня – 709 грн. (на 3 грн.), з 1 жовтня – 723 грн., з 1 грудня – 734 грн.

Мінімальна пенсія з 1 липня зросте з 706 до 709 грн. До кінця року її рівень підвищиться з 1 жовтня – до 723 грн., з 1 грудня – до 734 грн.

Парламент створив Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України щодо рішення Стокгольмського арбітражного суду, розслідування фактів корупційної діяльності ЗАТ "РосУкрЕнерго" і причетності до цього посадовців органів державної влади, арешту екс-голови Державної митної служби Анатолія МАКАРЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття відповідної постанови проголосували 238 народних депутатів з 427, зареєстрованих в сесійній залі.

Основним завданням Тимчасової слідчої комісії буде розслідування діяльності ЗАТ "РосУкрЕнерго" і причетності посадовців органів державної влади до постачань природного газу в Україну, розподілу і продажу його кінцевим споживачам, дослідження стану розрахунків українських споживачів з ЗАТ "РосУкрЕнерго" за спожитий газ, обгрунтованість тарифів на зберігання газу ЗАТ "РосУкрЕнерго" в газосховищах України і можливі порушення монопольного законодавства України у сфері газопостачання. Також ТСК розслідуватиме правомірність порушення кримінальної справи проти екс-голови Державної митної служби А. МАКАРЕНКА і застосування до нього запобіжних заходів у вигляді узяття під варту і надання українському суспільству неупередженої інформації щодо рішення Стокгольмського арбітражного суду.

До ТСК увійдуть 11 народних депутатів. Головою ТСК обраний депутат від НУ-НС Роман ЗВАРИЧ, його заступником депутат від Партії регіонів Анатолій КІНАХ. До складу комісії також увійшли від Партії регіонів - Валерій БОНДИК, Павло СУЛКОВСЬКИЙ і Олексій ЛЕЛЮК, від БЮТ - Руслан БОГДАН, Михайло ВОЛИНЕЦЬ, Олександр ГУДИМА, від НУ-НС Володимир АРЬЄВ, від Блоку Литвина - Валерій БАРАНОВ і від КПУ Алла АЛЕКСАНДРОВСЬКА.

Термін діяльності Тимчасової слідчої комісії складе три місяці.

Компанія Metinvest B.V. стане власником 75% акцій Публічного акціонерного товариства "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча".

Про це повідомляє сайт газети трудового колективу ММК ім. Ілліча "Ілічівець" з посиланням на результати зборів акціонерів меткомбінату.

За даними газети, акціонери прийняли рішення включити до переліку інвесторів, серед яких будуть розміщені акції додаткової емісії, компанію Metinvest B.V. Учасники зборів проголосували за збільшення статутного капіталу ММК ім. Ілліча у 3,7 разу - до 3 млрд. 92,934 млн. грн. з метою поповнення оборотних коштів і подальшого розвитку товариства. Власники цінних паперів меткомбінату оголосять додаткову емісію акцій до 9 млрд. 20,020 млн. штук з номінальною вартістю як і у акцій першого випуску - 0,25 грн./шт.

Після розміщення акцій допемісії, 75% акцій належатимуть "Метінвесту" (з урахуванням акцій, що вже належать йому на цей момент). Ще близько 23% залишаться під контролем голови правління, генерального директора Володимира БОЙКА. Власниками інших акцій будуть міноритарні акціонери. В усіх акціонерів, у тому числі міноритарних, буде право, що охороняється законом, на придбання акцій додаткової емісії меткомбінату. На зборах було також змінено назву ММК ім. Ілліча з Відкритого акціонерного товариства на Публічне акціонерне товариство, відповідні зміни будуть внесені до назви дочірніх підприємств.

Акціонери також проголосували за призначення Володимира БОЙКА головою правління, генеральним директором ПАТ "ММК імені Ілліча", першим заступником генерального директора - Сергія МАТВІЄНКОВА, фінансовим директором - Дмитра ДЕМІДОВИЧА, заступником фінансового директора - Михайла ГУСЄВА.

Лідер опозиції Юлія ТИМОШЕНКО оприлюднила текст рішення Стокгольмського арбітражного суду щодо повернення компанії «РосУкрЕнерго» 11 млрд. кубометрів газу, з якого випливає, що під час судових слухань у Стокгольмі НАК «Нафтогаз України» відмовився від своєї позиції про наявність правових підтверджень законності придбання цього газу у ВАТ «Газпром».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на засіданні опозиційного уряду.

«В будь-якій країні після оприлюднення таких документів і цих фактів це призвело б як мінімум до самовідставки уряду й Президента, а там, де є більше совісті і більше честі, можливо, посадовці, які були до цього причетні в інших країнах взагалі наклали б на себе руки від ганьби, пов’язаної з такими обставинами», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер опозиції зачитала декілька основних пунктів рішення Стокгольмського арбітражу, в яких йдеться про те, що НАК «Нафтогаз України» визнав, що не має достатніх правових підстав для володіння природним газом в обсязі 11 млрд. куб. м, а також добровільно взяв на себе зобов’язання сплатити штрафні санкції у зв’язку з цим конфліктом.

«У постановчій частині рішення арбітражного суду арбітражний суд, оцінюючи, що все що приймається, носить присмак корупції, вони спеціально пунктом 8 постановчої частини вносять такий пункт. Цитую: «В связи среди прочего НАК «Нафтогаз» более не утверждает, что предполагаемое приобретение 11 млрд. куб. м газа 3 февраля 2009 года имело достаточные правовые основания, эта позиция подтверждается доказательствами в расположении трибунала». Все, що тут викладено, – це, по суті справи, історія злочину. Це те, за що рано чи пізно будуть відповідати посадовці на чолі з Віктором ЯНУКОВИЧЕМ за те, що вони прямо здали в арбітражному Стокгольмському суді інтереси України, позицію «Нафтогазу», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Верховна Рада України ухвалила рішення про проведення 31 жовтня 2010 року місцевих виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення постанови "Про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2010 році" проголосували 247 народних депутатів із 428, зареєстрованих в сесійній залі. Від Партії регіонів цю постанову підтримали 169 народних депутатів, від БЮТ - 20, від блоку “Наша Україна – Народна самооборона” - 9, від Комуністичної партії України - 26, від Блоку Литвина – 19 депутатів, також 4 позафракційні депутати.

ВР доручила Центральній виборчій комісії в установленому законодавством порядку вжити заходів щодо фінансового та матеріально-технічного забезпечення підготовки та проведення цих виборів за рахунок коштів державного бюджету України. При цьому Кабінет міністрів України у межах повноважень має вжити невідкладних заходів із забезпечення фінансування чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок коштів державного бюджету України.

Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

(УНІАН)