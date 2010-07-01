Анонс на 2 липня

Міжнародний інвестиційний форум «Фінансування посткризових економік держав - учасниць СНД. Актуальні проблеми. Нові можливості» в Ялті.

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Урочисті заходи з нагоди святкування Дня працівника державної податкової служби України та 20-ї річниці з дня створення служби. Очікується, що в заходах візьмуть участь: Президент України Віктор Янукович, голова ДПА України Олександр Папаіка, керівники міністерств і відомств.

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Прес-конференція на тему: "Перспективи розвитку столиці. План зонування історичного центру. Сучасні тенденції української архітектури і містобудування". Учасники: Ігор Соколов, заступник міністра регіонального розвитку та будівництва України; Ігор Лисов, заст. голови Комітету ВРУ з питань будівництва, містобудування, житлово-комунального господарства та регіональної політики; Сергій Броневицький, в.о. начальника Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища Києва та ін.

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Відбудеться селекторна нарада в режимі аудіозв`язку з регіонами України, яку проведе міністр з питань житлово-комунального господарства України Юрій Хіврич. Питання: фінансово-економічний стан підприємств галузі; стан розрахунків за спожиті енергоносії; погашення заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах житлово-комунального господарства та інші. Після закінчення наради Юрій Хіврич відповість на запитання представників ЗМІ.

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Державний секретар США Хілларі Клінтон виступить з промовою перед молоддю України під час зустрічі, організованої спільно з НТУУ "КПІ". Перед виступом Х. Клінтон зустрінеться з керівниками громадських організацій.

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Перший віце-прем`єр-міністр України Андрій Клюєв візьме участь у Міжнародному інвестиційному форумі «Фінансування посткризових економік держав - учасниць СНД. Актуальні проблеми. Нові можливості», який проходитиме в місті Ялта.

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