Курс НБУ на 02.07.10

Офіційний курс НБУ на 02.07.10100 USD США - 790.8700 (1 липня - 790.5300)100 EUR - 974.9845 (1 липня - 970.0594)10 RUR - 2.5211 (1 липня - 2.5293)Облікові курси банківських металів на 02.07.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото - 98067.88 (1 липня - 98065.25)961 XAG 10 Срібло - 1474.97 (1 липня - 1481.45)962XPT10 Платина-120054.07 (1 липня-121188.25)964 XPD 10 Паладій-34877.37 (1 липня-35494.80)

Офіційний курс НБУ на 02.07.10 100 USD США - 790.8700 (1 липня - 790.5300) 100 EUR - 974.9845 (1 липня - 970.0594) 10 RUR - 2.5211 (1 липня - 2.5293) Облікові курси банківських металів на 02.07.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 98067.88 (1 липня - 98065.25) 961 XAG 10 Срібло - 1474.97 (1 липня - 1481.45) 962XPT10 Платина-120054.07 (1 липня-121188.25) 964 XPD 10 Паладій-34877.37 (1 липня-35494.80)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter