Верховна Рада звільнила Семиноженка з посади віце-прем'єра

Верховна Рада України звільнила Володимира СЕМИНОЖЕНКА з посади віце-прем`єр-міністра з гуманітарних питань.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 378 народних депутатів з 431 зареєстрованого у сесійній залі.

Звільнення В.СЕМИНОЖЕНКА підтримали як фракції коаліції, так і опозиції.

Проект постанови про звільнення В.СЕМИНОЖЕНКА був внесений на розгляд ВР народним депутатом від БЮТ Ольгою БОДНАР.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня Верховна Рада України призначила В.СЕМИНОЖЕНКА на посаду віце-прем’єр-міністра.