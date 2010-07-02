ВР звільнила Бойка з посади міністра екології

Верховна Рада України звільнила з посади Віктора БОЙКА з посади міністра охорони навколишнього природного середовища.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 258 народних депутатів з 437 зареєстрованих у сесійній залі.

Подання щодо звільнення В.БОЙКА з посади міністра представляв особисто прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

Відповідаючи на запитання депутатів, М.АЗАРОВ сказав, що зміна керівника міністерства пов’язана з його переходом на іншу роботу. Він також додав, що після зміни керівника у міністерстві відбудуться «відповідні кадрові зміни».

Нагадаємо, В.БОЙКО був призначений на посаду міністра у березні 2010 року за квотою фракції Блоку Литвина.

1 липня Кабінет міністрів запропонував парламенту звільнити В.БОЙКА з посади міністра охорони навколишнього природного середовища України. При цьому причини звільнення В.БОЙКА у відповідному проекті постанови не були вказані.

Кабмін зареєстрував у ВР подання щодо призначення на посаду міністра охорони навколишнього природного середовища Миколи ЗЛОЧЕВСЬКОГО, народного депутата від Партії регіонів.

В.БОЙКО був призначений міністром за квотою фракції Блоку Литвина 11 березня. У 2005 році він очолював Державний комітет України з державного матеріального резерву.

Разом з тим, Верховна Рада України призначила Миколу ЗЛОЧЕВСЬКОГО на посаду міністра охорони навколишнього природного середовища.

За ухвалення відповідного рішення проголосувало 259 народних депутатів з 437, зареєстрованих у сесійній залі.

Представляв кандидатуру М.ЗЛОЧЕВСЬКОГО прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ. Глава уряду назвав М.ЗЛОЧЕВСЬКОГО «гарним, кваліфікованим спеціалістом».

М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ на пленарному засіданні склав присягу міністра, щоб одразу приступити до виконання своїх обов’язків.

М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ, 1966 року народження, є народним депутатом України поточного скликання від Партії регіонів.