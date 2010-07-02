Жванія буде активним реалізатором планів Януковича

Народний депутат України Давид ЖВАНІЯ, який створює у парламенті депутатську групу "Право вибору", заявляє, що "готовий бути активним учасником процесу реалізації" планів Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це він завив в інтерв'ю LB.ua.

Д. ЖВАНІЯ зазначив, що у нього і у деяких членів його групи була зустріч з Президентом.

"Особисто мені важливо було зрозуміти: які амбіції у глави держави, які завдання він ставить, які реформи планує провести. Під час нашої розмови я отримав відповіді на свої питання. Вони мене цілком влаштували, і я сказав, що готовий бути активним учасником процесу реалізації цих планів. Пізніше проінформував про це усіх членів нашої групи", - розповів депутат.

За його словами, "країна знаходиться у складній геополітичній і економічній ситуації, ці дві складові одна від одної невід'ємні. Тому на зовнішньому фронті - його вже можна назвати фронтом - потрібна грамотна, виважена, без емоційних сплесків, гра. Передусім - налагодження дійсно нових стосунків з Європою. ЄС - по-європейськи меркантильне, досить цинічне об'єднання, у них досить своїх проблем. Тому вести з ними діалог можна тільки на мові прагматиків. Ніякої лірики там бути не може. Україні треба навчитися вести гру, що дозволяє з об'єкту міжнародної політики, яким ми були весь цей час, перетворитися на суб'єкт. Згадаємо усі ці епатажні заяви нашої влади за останні роки: через рік нас візьмуть в Євросоюз, ще трохи - мешти лише залишилося почистити! - ми вступимо в НАТО; вони не лише не допомогли, але серйозно відкинули нас від мети. За нами закріпився статус ненадійних парламентерів".

Тому, вважає Д. ЖВАНІЯ, "сьогодні ми повинні не просто вести переговори, а в першу чергу створювати механізми, які дозволяли б країні повноцінно виступати на міжнародній арені. Дивіться самі: як можна роздумувати про інвестиції, якщо у нас немає нормальної біржі цінних паперів? Значить, її необхідно створити і забезпечити ефективне функціонування. Наступний момент - стосунки з Росією. Так-сяк вони налагоджені. Раніше у нас по відношенню до РФ була позиція страху, за якої партнерство просто неможливе".

На питання журналіста "Пробачте, а зараз позиції страху немає"?, Д. ЖВАНІЯ після паузи сказав: "Так, ми спостерігаємо якісь активні, а іноді агресивні дії, але це ж не означає, що ми цих дій боїмося".

Як зазначив депутат, він доки не бачить "жодної угоди, що представляє для України потенційну загрозу, - одні розмови. Що стосується ЧФ, то давайте зважимо ризики. Продовження терміну перебування флоту шкодить Україні, нашій незалежності? Ні. Ну так якщо росіянам це так необхідно для задоволення своїх політичних амбіцій, чом би не погодитися і не отримати натомість конкретну економічну вигоду для наших підприємств? Хоча не сперечаюся, у цій ситуації можна було б виторгувати більше. Проте, я не вірю у те, що людина, яка прагне стати президентом усієї країни, хоче, щоб його ім'я увійшло до підручників історії, поступився б національним інтересом".