Семиноженко більше не віце-прем’єр-міністр
11:35, 02 липня 2010Різне
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ВР звільнила його з посади
Верховна Рада України звільнила Володимира СЕМИНОЖЕНКА з посади віце-прем'єр-міністра з гуманітарних питань.
Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 378 народних депутатів з 431 зареєстрованого в сесійній залі.
Відставку В. СЕМИНОЖЕНКА підтримали як фракції коаліції, так і опозиції.
Проект постанови про відставку В. СЕМИНОЖЕНКА вніс на розгляд ВР народний депутат від БЮТ Ольга БОДНАР.
Як повідомляв УНІАН, 11 березня Верховна Рада України призначила В. СЕМИНОЖЕНКА на посаду віце-прем'єр-міністра.
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