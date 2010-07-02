Семиноженко більше не віце-прем’єр-міністр

Верховна Рада України звільнила Володимира СЕМИНОЖЕНКА з посади віце-прем'єр-міністра з гуманітарних питань.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 378 народних депутатів з 431 зареєстрованого в сесійній залі.

Відставку В. СЕМИНОЖЕНКА підтримали як фракції коаліції, так і опозиції.

Проект постанови про відставку В. СЕМИНОЖЕНКА вніс на розгляд ВР народний депутат від БЮТ Ольга БОДНАР.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня Верховна Рада України призначила В. СЕМИНОЖЕНКА на посаду віце-прем'єр-міністра.