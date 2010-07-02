В Україні розробили програму, яка дозволяє паралізованим працювати на комп’ютері

Студенти донецької філії Комп'ютерної Академії ШАГ (Україна) розробили програму CrossView, яка дозволить навіть повністю паралізованому хворому або людині без рук повноцінно користуватися комп'ютером. Ставка робиться тільки на очі. Звичайний комп'ютер, звичайна веб-камера - от і все, що треба для роботи.

Комп'ютерна програма за допомогою веб-камери відстежує напрям погляду користувача і дозволяє, як "мишкою", керувати усіма функціями комп'ютера, а набір тексту реалізується за допомогою унікальної розробки - мови очних жестів.

Інтернет, електронна пошта, соціальні мережі, перегляд новин - усе це стане доступним для повністю паралізованих людей. Уперше у них з'явився шанс повернути собі повноцінне спілкування. За даними розробників, усього у світі налічують близько 36 мільйонів абсолютно нерухомих людей, які потребують спілкування і обміну інформацією. Програма CrossView дасть їм шанс не лише повноцінно використовувати комп'ютер, але і стати корисними суспільству, вважають розробники.

"Сучасні технології в медицині можуть багато, проте, кількість хворих, таких, які мають проблеми з руховими функціями, занадто велика. І коли медицина безсила, саме спілкування, можливість бути корисним залишають у таких людей бажання жити - коментує подію Барбір С. П., завідувачка травматологічним відділенням однієї з донецьких лікарень. - Робота на комп'ютері очима - це фантастичний шанс не дати повністю паралізованим людям поховати себе живцем".

Українські студенти представлять свою розробку на фінальній частині всесвітнього конкурсу молодих програмістів Microsoft Imagine Cup 2010, яка відбудеться у Варшаві (Польща) з 3 до 9 липня 2010 року.

"Викликає глибоку повагу бажання студентів працювати в соціальній сфері, допомагати паралізованим людям", - вважає віце-президент асоціації IT - Ukraine, Дмитро Корчевський, - "ця розробка демонструє високий професійний потенціал наших студентів і зможе гідно представити Україну на міжнародному конкурсі програмістів Microsoft Imagine Cup.»