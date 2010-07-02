На місце Семиноженка прийде Герман

Директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ не виключає, що посаду віце-прем`єр-міністра з гуманітарних питань обійме заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН.

Таку думку він висловив у коментарі УНІАН.

В. КАРАСЬОВ зазначив, що призначення Г. ГЕРМАН на цю посаду означатиме її програш, оскільки відбудеться її віддалення від Президента Віктора ЯНУКОВИЧА і від Адміністрації Президента.

"Також це означатиме, що вона буде відповідальною за гуманітарну політику в Україні і забезпечуватиме проросійський напрям, і як тут співпрацюватимуть ГЕРМАН і ТАБАЧНИК - це вже питання майбутньої інтриги", - сказав В. КАРАСЬОВ.

Водночас, він не виключає, що на цю посаду призначать і якусь нейтральну фігуру. "Якщо цю посаду обійме якась нейтральна фігура, то, очевидно, тут йтиметься не про те, зробив щось СЕМИНОЖЕНКО або не зробив у гуманітарній сфері" - сказав експерт.

На його думку, призначення нейтральної фігури може свідчити, що звільнення В. СЕМИНОЖЕНКА було "атакою на АЗАРОВА", тому що В. СЕМИНОЖЕНКО, за словами В. КАРАСЬОВА, був "сто відсотків відданою людиною" АЗАРОВУ.

"Саме завдяки АЗАРОВУ він утретє повернувся на посаду віце-прем`єра. Якщо пам`ятаєте, СЕМИНОЖЕНКО ніколи не був близьким до Партії регіонів, хоча він і був засновником цієї політичної сили", - сказав політолог.

В. КАРАСЬОВ нагадав, що В.СЕМИНОЖЕНКО вийшов з Партії регіонів на піку Помаранчевої революції і робив при цьому відповідні заяви.

"Якщо це не пов`язано з інтригою в ідеологічному трикутнику ТАБАЧНИК-ГЕРМАН-СЕМИНОЖЕНКО, у такому антагоністичному трикутнику, то тоді відставка СЕМИНОЖЕНКА містить не гуманітарні ідеологічні причини, а дещо інші", - сказав він.

Як вважає В. КАРАСЬОВ, віце-прем`єрство В. СЕМИНОЖЕНКО у 2010 році було нерезультативним, оскільки він "був неадекватний ситуації, яка склалася на початку 2010 року, тому що, обіймаючи посаду віце-прем`єра з гуманітарних питань, він був не гуманітарієм". Експерт додав, що В. СЕМИНОЖЕНКО є більше "технарем" і добре розуміється на проблемах інноваційного розвитку економіки, але ідеологом він ніколи не був.

Він вважає, що В.СЕМИНОЖЕНКО з`явився на посаді віце-прем`єра лише в результаті інтриги, оскільки на цю посаду від початку претендував Дмитро ТАБАЧНИК, а Г. ГЕРМАН зробила усе, щоб цього не сталося.

"І тут з`явилася фігура В. СЕМИНОЖЕНКА як людини, яка наближена до АЗАРОВА, і більшої підтримки ніж у нього ні у кого не було", - сказав В. КАРАСЬОВ.

За його словами, у результаті інтриги В. СЕМИНОЖЕНКО, швидше за все, і пішов з посади.

Він не виключає, що В. СЕМИНОЖЕНКА звільнили не через проросійські заяви, а через те, що він якраз і не реалізовував цей проросійський курс.

Що стосується відставки міністра охорони природного довкілля Віктора БОЙКА, В. КАРАСЬОВ вважає, що в цьому випадку йдеться про перерозподіл сфер впливу олігархів. "Це, швидше, атака не на Володимира ЛИТВИНА, за квотою якого БОЙКА обирали в уряд, це атака на Василя ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, атака на тих олігархів, які не були в ядрі Партії регіонів і які розривалися між ТИМОШЕНКО і Партією регіонів", - сказав В. КАРАСЬОВ.

За його словами, зараз відбувається "селекція олігархічного оточення".