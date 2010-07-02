Кабмін має намір надати Криму статус ТПР

Кабінет міністрів України має намір надати Автономній Республіці Крим статус території пріоритетного розвитку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ під час Міжнародного інвестиційного форуму "Фінансування посткризових економік держав - учасників СНД. Актуальні проблеми. Нові можливості", який проходить у Ялті.

За словами А. КЛЮЄВА, зараз готують відповідний законопроект, у якому буде прописано ряд пріоритетів розвитку Криму. Ці ж пріоритети будуть передбачені в програмі розвитку Криму.