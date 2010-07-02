ФК “Оболонь” проведе презентацію

У понеділок, 5 липня в 17:00 на стадіоні “Оболонь АРЕНА” відбудеться презентація нового логотипу ФК «Оболонь». Про це УНІАН повідомив прес-аташе ФК «Оболонь».

Також в програмі заходу – представлення команди і нових гравців. Після презентації відбудеться автограф-сесія з гравцями і тренерами команди.

У заході візьмуть участь президент ФК «Оболонь» Олександр СЛОБОДЯН і тренер клубу Сергій КОВАЛЕЦЬ.