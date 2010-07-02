Янукович призначив Єльченка послом у Росії
18:32, 02 липня 2010Різне
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Указ Президента
Президнт України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Надзвичайним і Повноважним послом України в Російській Федерації Володимира ЄЛЬЧЕНКА
Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави.
Як повідомляв УНІАН, 30 червня Президент підписав указ про звільнення В.ЄЛЬЧЕНКА з посади Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні.
Посада посла України в Росії залишалась вакантною з березня цього року, після того, як Костянтин ГРИЩЕНКО став міністром закордонних справ.
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