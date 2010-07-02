Янукович призначив Єльченка послом у Росії

Президнт України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив Надзвичайним і Повноважним послом України в Російській Федерації Володимира ЄЛЬЧЕНКА

Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 30 червня Президент підписав указ про звільнення В.ЄЛЬЧЕНКА з посади Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні.

Посада посла України в Росії залишалась вакантною з березня цього року, після того, як Костянтин ГРИЩЕНКО став міністром закордонних справ.