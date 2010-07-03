Грищенко: зустріч Клінтон з Тимошенко - данина традиції

Зустріч Державного секретаря США Гіларі КЛІНТОН з лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО є лише даниною американській традиції, заявив міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО у прямому ефірі програми «Велика політика» на телеканалі «Інтер» у п’ятницю ввечері.

«Нічого іншого за цим нема», - зауважив він.

За словами К.ГРИЩЕНКА, діалог США зі своїми партнерами за кордоном не обмежується лише офіційною владою. «І це нормально, і ми це розуміємо», - додав він. К.ГРИЩЕНКО зазначив, що це є нормальною практикою, коли лідери інших країн проводять такі зустрічі.

Відповідаючи на уточнююче питання, чому ж тоді Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ не зустрічався з Ю.ТИМОШЕНКО під час свого візиту в Україну, міністр висловив думку, що він, можливо, це зробить наступного разу. «Не знайшов, мабуть, можливості у той момент, але це не означає, що він наступного разу не буде зустрічатися. Особливо ближче до виборів. Тут є зацікавленість зрозуміти, почути, що може сказати один із представників опозиції», - вважає К.ГРИЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 2 липня на зустрічі у Києві з Ю.ТИМОШЕНКО Г.КЛІНТОН сказала, що США готові допомагати українській опозиції у захисті демократичних стандартів. «Ми будемо підтримувати українську демократію і незалежність і хочемо допомогти вам заохотити уряд, щоб він приймав рішення в інтересах українського народу», - сказала Г.КЛІНТОН.

У свою чергу Ю.ТИМОШЕНКО поінформувала про розвиток подій в Україні, навівши факти, які свідчать про встановлення авторитарного режиму і про існування загрози для незалежності України – запровадження цензури, втрати економічної та енергетичної незалежності держави, репресії проти політичних опонентів і взяття під контроль судової гілки влади.