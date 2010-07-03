Клінтон дала рекомендації Януковичу і МЗС

Державний Секретар США Гілларі КЛІНТОН дала певні рекомендації Президенту і главі МЗС України щодо дотримання принципів громадянського суспільства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала, відповідаючи на запитання студентів після виступу перед молоддю України у Національному технічному університеті “КПІ”.

“Я мала дуже тривалу розмову з міністром закордонних справ і Президентом щодо засад громадянського суспільства. Ми, звичайно, дали певні рекомендації, але жодних порад щодо призначення чи звільнення ми ніколи не робимо”, – сказала Г.КЛІНТОН.

“Ми чітко заявили, що свободу слова, свободу громадянського суспільства і свободу громадян треба захищати”, – додала вона.

Також Г.КЛІНТОН зазначила, що хотіла би, щоб після цих зустрічей з українськими посадовцями в Україні були зроблені конкретні кроки із захисту основних громадянських прав і свобод.

Довідка. У статті Д.КРЕМЕРА "Із усіх зупинок Державного секретаря Гіларі КЛІНТОН у майбітній подорожі Європою немає важливішої, ніж Україна", опублікованій на сайті DailyUA, йдеться, що Україна “йде неправильним шляхом - про що свідчить тривожно швидке згортання її демократичних надбань. Багато з цих надбань опинилися у небезпеці, адже значення того, що Україна просувається до недемократичної, якщо навіть не авторитарної системи управління, буде величезним не лише для держави, а й для Європи та Сполучених Штатів. Україна проходить критичну точку щодо можливості визнання її європейською, вільною, стабільною. Тому для КЛІНТОН вкрай важливо донести до нової української влади стурбованість Сполучених Штатів з приводу недавніх подій, та велику надію на те, що Україна у своєму демократичному розвитку лише зійшла на узбіччя, але не зайшла у глухий кут.

У статті Д.КРЕМЕРА зазначається, що Г.КЛІНТОН під час перебування в Україні "має озвучити: пане Президент, ви маєте звільнити керівництво СБУ і/або міністра внутрішніх справ, або інших місцевих чиновників, якщо тиск та атаки на журналістів будуть тривати. Це – єдиний шлях повернути свободу ЗМІ. Ви і ваші міністри повинні уникати підбурення суперечок навколо проблем української ідентичності, мови, культури, особливо для мешканців західної частини країни; таким чином ви лише поглиблюєте роз’єднання країни. Припиніть дозволяти посадовим особам турбувати релігійні і неурядові організації, впливати на свободу зібрань. Проявіть толерантність до різноманітності, до критики (закордонної та місцевої) вашої влади. Агресивніше боріться з корупцією – зокрема серед ваших посадовців – а не лише щоб звести старі рахунки".