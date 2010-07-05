Курс НБУ на 05.07.10

Офіційний курс НБУ на 05.07.10100 USD – 791.0500 (2 липня – 790.8700) 100 EUR – 992.6095 (2 липня – 974.9845) 10 RUR – 2.5359 (2 липня – 2.5211)Облікові курси банківських металів на 05.07.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото – 95756.60 (2 липня – 98067.88) 961 XAG 10 Срібло – 1422.31 (2 липня – 1474.97) 962 XPT 10 Платина – 119923.18 (2 липня-120054.07) 964 XPD 10 Паладій – 34647.99 (2 липня – 34877.37)

Офіційний курс НБУ на 05.07.10 100 USD – 791.0500 (2 липня – 790.8700) 100 EUR – 992.6095 (2 липня – 974.9845) 10 RUR – 2.5359 (2 липня – 2.5211) Облікові курси банківських металів на 05.07.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото – 95756.60 (2 липня – 98067.88) 961 XAG 10 Срібло – 1422.31 (2 липня – 1474.97) 962 XPT 10 Платина – 119923.18 (2 липня-120054.07) 964 XPD 10 Паладій – 34647.99 (2 липня – 34877.37)

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