Київ та Оттава досягли прогресу в переговорах щодо ЗВТ

Україна та Канада досягли істотного прогресу в переговорах щодо створення зони вільної торгівлі. Про це йшлося під час зустрічі міністра закордонних справ України Костянтина ГРИЩЕНКА з міністром зовнішньої політики та міжнародної торгівлі Канади Лоуренсом КЕННОНОМ, що відбулася в суботу в Кракові (Польща).

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, перший раунд переговорів з цієї тематики відбувся у травні ц.р., наступний заплановано на жовтень.

Керівники зовнішньополітичних відомств України та Канади також обговорили графік двосторонніх контактів на вищому політичному рівні, додали в прес-службі.

К.ГРИЩЕНКО зі свого боку наголосив на необхідності якнайшвидшого підписання міжурядової угоди з питань полегшення подорожей молодих громадян з України до Канади і навпаки, йдеться у повідомленні.

Л.КЕННОН заявив про стійку підтримку Канадою української незалежності та демократії. Також він підкреслив, що офіційна Оттава позитивно оцінює заявлене Україною прагнення взяти на себе головування в ОБСЄ в 2013 році.