Качинський визнав поразку на президентських виборах

Лідер найпопулярнішої опозиційної партії «Право та справедливість» Ярослав КАЧИНСЬКИЙ привітав кандидата від влади Броніслава КОМОРОВСЬКОГО з його перемогою у президентських виборах.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це Я.КАЧИНСЬКИЙ сказав після оголошення даних трьох екзит-полів, згідно яких, Б.КОМОРОВСЬКИЙ переміг з відривом від 2 до 5%.

«Хочу розпочати з того, що передбачає добре виховання: вітаю переможця», - сказав він, розпочинаючи промову.

Брат-близнюк трагічно померлого Президента Польщі Леха Качинського Ярослав подякував виборцям за підтримку його кандидатури та закликав обєднати зусилля для перемоги у майбутніх виборах у країні.

Він заявив, що справжнім переможцем є не той, хто після перемоги спочиває на лаврах, а той, хто після поразки мобілізується для подальших перемог.

Я.КАЧИНСЬКИЙ згадав у промові трагічно померлих поляків у Смоленській авіакатастрофі, закликавши не забувати про необхідність з’ясувати причини цієї безпрецендентної трагедії.

Він також заявив, що катастрофа президентського літака, в якій загинуло 96 польских громадян, звернула увагу поляків на справжні цінності, серед яких патріотизм, котрий був важливою складовою президентською кампанії.

«Це також було нашою великою перемогою», - ззауважив Я.КАЧИНСЬКИЙ.

У свою чергу Б.КОМОРОВСЬКИЙ назвав свій результат «перемогою польської демократії», звернувши увагу на високу явку виборців у Польщі, де традиційно останні роки все менше поляків ходило голосувати.

Він привітав Я.КАЧИНСЬКОГО з добрим результатом, заявивши, що планує своєю політикою сприяти порозумінню та об’єднаню поляків, які голосували за нього та його конкурента.

Глава Сейму поєднав своє головне виборче гасло із головним гаслом Я.КАЧИНСЬКОГО, заявивши, що «згода будує, бо Польща є найважливіша».