Азаров: Україна встановила надійне партнерство зі США

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє про встановлення надійних партнерських стосунків зі США.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М. АЗАРОВ заявив сьогодні під час зустрічі з главою парламенту Сербії Славіцею ДЖУКІЧ-ДЕЯНОВІЧ, коментуючи результати візиту Державного секретаря США Хіларі КЛІНТОН в Україну.

"Ми можемо констатувати, що зі Сполученими Штатами у нас встановилися надійні партнерські взаємини", - сказав М.АЗАРОВ.

Водночас, прем'єр-міністр підкреслив, що українська влада змогла стабілізувати свої стосунки не лише зі США, але і з Росією та Європейським Союзом.

Окрім того, М. АЗАРОВ зазначив, що Україна в результаті переговорів з Міжнародним валютним фондом домовилася про програму співпраці на найближчі роки, реалізація якої дозволить "дещо пом'якшити фінансову ситуацію в Україні". "В цілому, у нас досить оптимістичний підхід до наступного року", - підкреслив він.

На думку глави українського уряду, влада також змогла стабілізувати не лише свою зовнішню, але і внутрішню політику, основною метою якої стає проведення глибоких і системних реформ в усіх галузях.

У свою чергу, С. ДЖУКІЧ-ДЕЯНОВІЧ вітала стабілізацію політичної ситуації в Україні. "Після понад 100 днів вашої влади політична ситуація стабілізувалася. Ми дуже раді, що ви налагоджуєте свої зовнішньополітичні зв'язки як з Росією, так і з іншими партнерами, у тому числі Європейським Союзом", - сказала глава сербського парламенту.