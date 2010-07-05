БЮТ подав до ВР проект постанови про звільнення Тігіпка

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН не бачить підстав для відставки Сергія ТІГІПКА з посади віце-прем'єр-міністра України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В. ЛИТВИН сказав на прес-конференції, відповідаючи на питання, чи розглядатиме парламент цього тижня кадрові питання і, зокрема, проект постанови про звільнення С. ТІГІПКА.

"Я не бачу підстав для такої постановки питання", - заявив В. ЛИТВИН.

Він сказав, що у парламенті зареєстрований проект відповідної постанови, але причини відставки "явно надумані, якщо не сказати грубше - притягнуті за вуха".

Довідка УНІАН. У ВР зареєстрований проект постанови, автором якого є Ольга БОДНАР (фракція БЮТ), який пропонує звільнити С. ТІГІПКА з посади віце-прем'єр-міністра України.

Тест постанови на офіційному сайті парламенту не оприлюднено.