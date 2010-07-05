Рада кадрових питань поки розглядати не буде
14:04, 05 липня 2010Різне
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Переконує Єфремов
Верховна Рада України ніяких кадрових питань найближчим часом розглядати не буде.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ, коментуючи інформацію у ЗМІ з приводу можливих кадрових змін в уряді України.
За його словами, такі питання на засіданні фракції не обговорювали. "Ті люди, які викидають цю інформацію, вони не знають стану справ у фракції і, видно ініціюють щось від себе", - сказав О.ЄФРЕМОВ.
Він підкреслив, що Верховна Рада України "ніяких питань кадрових найближчим часом розглядати не буде".
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