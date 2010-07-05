Коморовський переміг на виборах Президента Польщі

Кандидат від правлячої у Польщі з кінця 2007 року партії „Громадянська платформа” Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ переміг на позачергових президентських виборах.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це свідчать офіційні дані Центральної виборчої комісії.

Б.КОМОРОВСЬКОГО підтримали 53% виборців, а лідера найбільшої опозиційної партії „Право і справедливість” Ярослава КАЧИНЬСЬКОГО - 47%.

Явка на виборах склала 55,3%.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня ввечері після оголошення результатів трьох екзит-полів, які показували від 2% до 5% переваги Б.КОМОРОВСЬКОГО Я.КАЧИНСЬКИЙ привітав свого конкурента з перемогою.