Коморовський переміг на виборах Президента Польщі
18:35, 05 липня 2010Різне
0
Кандидат від правлячої у Польщі з кінця 2007 року партії „Громадянська платформа” Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ переміг на позачергових президентських виборах.
Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це свідчать офіційні дані Центральної виборчої комісії.
Б.КОМОРОВСЬКОГО підтримали 53% виборців, а лідера найбільшої опозиційної партії „Право і справедливість” Ярослава КАЧИНЬСЬКОГО - 47%.
Явка на виборах склала 55,3%.
Як повідомляв УНІАН, 4 липня ввечері після оголошення результатів трьох екзит-полів, які показували від 2% до 5% переваги Б.КОМОРОВСЬКОГО Я.КАЧИНСЬКИЙ привітав свого конкурента з перемогою.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter