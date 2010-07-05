Головне на 5 липня

Перший віце-прем‘єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ заявляє, що після ухвалення проекту Податкового кодексу у першому читанні до Верховної Ради надійшло понад 6 тисяч зауважень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого заступника керівника уряду, на його думку, при доопрацюванні проекту Податкового кодексу важливо реалізувати пріоритети програми реформ.

«Необхідно виконати ті завдання, які поставив перед владою Президент. Для нас важлива думка представників бізнесу, всіх платників податків, адже одне з головних завдань запланованих реформ - розвиток вітчизняної економіки», - заявив А.КЛЮЄВ.

Він повідомив, що ці питання обговорювалися з керівниками фракцій парламентської коаліції за участі представників уряду та громадських організацій.

«Проект кодексу зосередив увагу на стимулюванні інвестиційної та інноваційної діяльності, удосконаленні амортизаційної політики», - зауважив перший віце-прем’єр.

Проте, на його переконання, відповідно до пропозицій громадськості, слід покращити державне податкове регулювання та поліпшити умови роботи підприємців та інвесторів. А.КЛЮЄВ пояснив, що йдеться про пільги та гарантії інвесторам, покращення умов кредитування тощо.

«Один з головних пріоритетів, що необхідно посилити в проекті Податкового кодексу, це підтримка вітчизняного товаровиробника", - наголосив він і додав, що уряд погоджується з пропозиціями щодо послаблення податкового адміністрування.

Верховна Рада завтра розгляне у другому читанні проект Бюджетного кодексу України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час Погоджувальної ради заявив голова ВР Володимир ЛИТВИН.

За його словами, після розгляду проекту Бюджетного кодексу парламент розгляне "у міру готовності" законопроект про судоустрій і статус суддів.

Після цього, сказав В. ЛИТВИН, парламент планує розглянути законопроект про всеукраїнський референдум а потім - проект Податкового кодексу.

Водночас це не означає, що усі ці проекти будуть розглянуті саме завтра, це просто певна черговість їх розгляду. "Це ті ключові моменти, які нас не пускають у вільне плавання, тобто не дають можливості завершити сесію", - сказав В. ЛИТВИН.

ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України", за оперативними даними, у січні-червні 2010 року збільшила транзит природного газу до країн Європи на 30,2%, або 11,8 млрд. куб. м порівняно з аналогічним періодом 2009 року - до 50,9 млрд. куб. м.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

За його інформацією, у червні транзит природного газу до країн Європи склав 7,2 млрд. куб. м.

Також співрозмовник агентства зазначив, що з початку року компанія закачала у підземні сховища газу (ПСГ) 5,447 млрд. куб. м газу.

Фонд державного майна України (ФДМУ) за січень-червень 2010 року отримав від приватизації 244 млн. 164 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі фонду.

Згідно з повідомленням, ФДМУ також отримав за перше півріччя 280 млн. 553 тис. грн. від оренди, а також 176 млн. 812 тис. дивідендів.

На наступному засіданні Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з розслідування фактів корупційної діяльності компанії «РосУкрЕнерго» і арешту колишнього голови Державної митної служби України Анатолія МАКАРЕНКА планує заслухати представника ради директорів «РосУкрЕнерго», а також колишнього прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалили члени комісії сьогодні на першому засіданні ТСК.

Крім того, на наступному засіданні вони планують заслухати інформацію колишнього міністра палива та енергетики Юрія ПРОДАНА, а також нинішнього міністра палива та енергетики Юрія БОЙКА.

Також члени ТСК Валерій БОНДИК (фракція Партії регіонів) і Володимир АР’ЄВ (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”) мають намір провести зустріч із А.МАКАРЕНКОМ, щоб на наступному засіданні доповісти комісії про його версію подій навколо розмитнення 11 млрд. кубометрів газу у січні 2009 року.

Члени комісії попередньо досягнули домовленості, що наступне засідання ТСК відбудеться 12 липня 2010 року.

Сьогодні у Верховній раді зареєстровано проект постанови про звільнення Василя ЦУШКА з посади Міністра економіки України.

Автором проекту постанови, реквізити якої розміщено на сайті парламенту, є народний депутат від БЮТ Ольга БОДНАР.

Також у Верховній Раді зареєстровано ще один проект постанови про звільнення Юрія БОЙКА з посади міністра з питань палива та енергетики України. Авторами цього документа є представник БЮТ Сергій СОБОЛЕВ і «Нашої України – Народної Самооборони» Роман ЗВАРИЧ.

Водночас, тексти проектів на парламентському сайті не оприлюднено.

Митні збори на нафту і нафтопродукти будуть зняті для Білорусі після підписання і ратифікації країною всього пакету документів щодо створення Єдиного економічного простору Білорусі, Росії і Казахстану. Про це сьогодні в Астаны повідомив віце-прем`єр Білорусії Андрій Кобяков, передає кореспондент БЕЛТА.

Відповідне рішення закріплене в протоколі про окремі тимчасові вилучення з режиму функціонування єдиної митної території Митного союзу, який підписаний одночасно з рішенням у введенні в дію Митного кодексу.

Таким чином, митні збори на нафту і нафтопродукти для Білорусії будуть зняті автоматично, не чекаючи, коли документи по ЄЕП підпишуть і ратифікують Росія і Казахстан.

Кандидат від правлячої у Польщі з кінця 2007 року партії „Громадянська платформа” Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ переміг на позачергових президентських виборах.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це свідчать офіційні дані Центральної виборчої комісії.

Б.КОМОРОВСЬКОГО підтримали 53% виборців, а лідера найбільшої опозиційної партії „Право і справедливість” Ярослава КАЧИНЬСЬКОГО - 47%.

Явка на виборах склала 55,3%.

(УНІАН)