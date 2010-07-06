Курс НБУ на 06.07.10

Офіційний курс НБУ на 06.07.10100 USD - 790.9600 (5 липня - 791.0500)100 EUR - 991.1520 (5 липня - 992.6095)10 RUR - 2.5423 (5 липня - 2.5359)Облікові курси банківських металів на 06.07.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото - 95756.60 (2 липня - 98067.88)961 XAG 10 Срібло - 1422.31 (2 липня - 1474.97)962 XPT 10 Платина - 119923.18 (2 липня-120054.07)964 XPD 10 Паладій - 34647.99 (2 липня - 34877.37)

Офіційний курс НБУ на 06.07.10 100 USD - 790.9600 (5 липня - 791.0500) 100 EUR - 991.1520 (5 липня - 992.6095) 10 RUR - 2.5423 (5 липня - 2.5359) Облікові курси банківських металів на 06.07.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 95756.60 (2 липня - 98067.88) 961 XAG 10 Срібло - 1422.31 (2 липня - 1474.97) 962 XPT 10 Платина - 119923.18 (2 липня-120054.07) 964 XPD 10 Паладій - 34647.99 (2 липня - 34877.37)

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