Анонс на 6 липня

Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

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Круглий стіл на тему: «Інвестиційна привабливість України». Будуть обговорюватися проблеми необхідності підвищення інвестиційної привабливості України та посилення брендів українських міст і регіонів, відбудеться обмін інформацією щодо національних, регіональних і міських проектів з поліпшення іміджу, розробки нових брендів країни, міст і регіонів, рекламних кампаній і т.п. Голова - президент УСПП Анатолій Кінах.

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Відбудеться прес-ланч, присвячений офіційному початку реалізації Програми інвестицій у ресурсоефектівность в Україні. Нова програма IFC покликана стимулювати приплив цільового фінансування для підтримки ресурсоефектівніх проектів в Україні. Учасники: Олена Волошина, голова представництва IFC в Україні, і Яна Горбатенко, керівник Програми інвестицій у ресурсоефектівність у Європі та Центральній Азії, IFC.

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Прес-конференція голови Держфінпослуг Василя Волги на тему: «Сто днів уряду: підсумки роботи Держфінпослуг України». У ході прес-конференції будуть представлені основні напрямки діяльності комісії на найближчий час.

Відбудеться засідання опозиційного уряду.

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Відбудеться пряма телефонна лінія за участю голови Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду Сергія Сторчака. Брифінг С.Сторчака для ЗМІ.

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Відбудеться навчальний семінар, організований Лігою фінансового розвитку за підтримки Проекту USAID "Розвиток фінансового сектору" (FINREP) на тему: "Оцінка фінансового стану банків України або як читати фінансову звітність банків?". У роботі візьме участь Юрій Блащук, голова Наглядової ради Platinum Bank.

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У Києві відбудеться дискусія "Навіщо готувати нефінансові звіти: думка компаній в Україні".

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