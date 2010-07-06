В Україні працюють 704 з 902 пляжів

В Україні на сьогодні працюють 704 або 78% пляжів – 662 на морському та 42 на річковому узбережжях з 902 пляжів і рекреаційних зон.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, проводиться постійний лабораторний контроль за якістю морської і річкової води. Найбільша кількість невідповідних проб цього тижня приходиться на річкову воду – 2,9% із 138 досліджених проб (морська вода - 0,9% із 331).

У Криму всього нараховується 338 пляжів. Працювало 313 пляжів, решта не відкриті, не мають на даний час дозвільних документів.

Закрито 4 пляжі у Ялті (пляжі «Готель «Ореанда», «Приморський», «Фітнес» ТОВ «Центр Інвест», туристично-оздоровчої компанії «Левант») як превентивний захід через невідповідність води стандартам у річковій воді, яка тече до моря. За цей час були зроблені повторні проби і вони відповідають нормативам. Відповідальні за воду органи взяли ще проби води на дослідження, і якщо їхні результати підтвердять позитивні тенденції, то пляжі будуть відкриті.

На цей період досліджено 157 проб морської води. Відхилень від стандарту за звітний період не виявлено.

У Донецькій області на цей період працює 12 пляжів, з них 9 морських, решта залишаються невідкритими. Закрито морський пляж у Маріуполі (пляж «Піщаний») через невідповідність води стандартам і два річкових пляжі у Краснолиманському районі. Відхилення від стандарту за звітний період виявлено в 1 пробі морської води з пляжу «Готель «Турист» у Маріуполі. Цей пляж закритий.

У Запорізькій області з 332 пляжів (316 морських і 16 річкових) за звітний період працювало 228 (68,7%), з них 212 морських. Решта пляжів не відкривалася через непідготовленість до оздоровчого сезону. Відхилень від стандарту за звітний період не виявлено.

У Миколаївській області усього під наглядом держсанепідслужби знаходиться 9 пляжів (6 морських і 3 річкових). За звітний період працювало 7 пляжів, з них 6 морських та 1 річковий. Закрито 2 пляжі у Первомайську та Миколаєві (через невідповідність води стандартам). Відхилення від стандарту виявлено у 2 пробах річкової води (міський пляж Первомайська, пляж «Стрілка» у Миколаєві). Там купання заборонені, а ситуація знаходиться під наглядом санепідслужби.

В Одеській області з 21 пляжу працюють 19 морських пляжів Одеси і приморських районів. Закрито морський пляж «Чорноморка» в Одесі та річковий пляж у Кілії (через незадовільний санітарно-технічний стан облаштування території пляжу).

У Херсонській області під наглядом держсанепідслужби знаходяться 158 пляжів (145 морських і 13 річкових). Працює 107 пляжів (97 морських та 10 річкових), решта не мають дозвільних документів на відкриття.

У Севастополі працюють 6 пляжів (2 пляжі і 2 зони рекреації «Любимівка», «Золотий пляж» у Балаклаві). Закрито 2 пляжі - «Піщаний» і «Сонячний» - через невідповідність води стандартам. Досліджено 19 проб морської води. Відхилення від стандарту виявлено у 2 пробах води пляжів «Піщаний» та «Сонячний».

У Києві на цей період працюють всі 12 пляжів та зон відпочинку, що розташовані на Дніпрі, з них 8 пляжів не мають офіційних дозволів на відкриття. Відкрито офіційно 4 пляжі – «Дитячий» у Гідропарку, «Чорторий» у парку Дружби народів, «Райдуга» і «Тельбін» на озерах у Дніпровському районі. Досліджено 62 проби річкової води. Відхилення від стандарту виявлено у 2 пробах річково-озерної води з пляжу «Вербний» на озері «Вербне» у Оболонському районі.