Презентовано «Регіональну школу бізнесу»

Вінницька торгово-промислова палата презентувала "Регіональну школу бізнесу".

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив віце-президент Вінницької ТПП Степан Липкань.

За його словами, заздалегідь Вінницька ТПП провела опитування серед бізнес-представників щодо доцільності створення такої школи. "З близько 280-250 опитаних 70% підтримали таку ідею", - повідомив С. Липкань.

За його словами, повноцінно "Школа бізнесу" запрацює з осені 2010 року.

"Школу бізнесу треба відкривати, тому що сьогодні бізнесом займаються і займатиметься багато хто, але наше завдання і завдання кожного мати чітке розуміння того, чим ти займаєшся, і ми хочемо допомогти нашим бізнесменам здолати свою ділову, економічну неписьменність", - розповів С. Липкань.

Він повідомив, що для навчання запросили викладачів, тренера, які мають значний досвід не лише викладання, але і управління бізнесом. "У нас є різні напрацювання - ми хочемо запропонувати тим, хто бажає, можливо, окремі теми з піврічної програми, якісь окремі курси лекцій, які вони захочуть відвідувати окремо по абонементу", - сказав С. Липкань.

У свою чергу бізнес-консультант, проектний менеджер Владислав Рассулов стверджує, що "український бізнес не готовий до процесів, які супроводжують вступ до Світової організації торгівлі. "Я бачив різні країни і знаю підприємництво різних країн - більш пасивного співтовариства підприємців, ніж існує в країнах СНД знайти дуже складно", - сказав він.

В. Рассулов також порівняв українську бізнес-пасивність з нещодавніми подіями в Греції. "Мізерне погіршення умов для бізнесу вивело їх на вулиці, а у нас бізнес реагує "відходом в тінь", не на вулиці. А в тіні розвивати бізнес, навчання неможливо, можна тільки оптимізувати фінансові потоки", - сказав В. Рассулов.

Після завершення курсу навчання у "Школі бізнесу" її випускникам видаватимуть відповідні сертифікати.

Довідка УНІАН. Вінницька торгово-промислова палата є недержавною самоврядною організацією, що об'єднує юридичних осіб, підприємців, загалом 284 члени, з метою сприяння розвитку народного господарства і національної економіки, її інтеграції у світову господарську систему.

Палата входить в систему Торгово-промислової палати України.