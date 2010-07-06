Депутати хочуть звільнити Хорошковського

17:57, 06 липня 2010
Різне
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З посади голови СБУ

У Верховній Раді України зареєстровано проект постанови про звернення парламенту до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з приводу внесення подання про звільнення з посади голови Служби безпеки України Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО.

Про це повідомляє офіційний сайт Верховної Ради України.

Проект постанови зареєстровано за номером 6666.

Ініціаторами постанови стали депутати Сергій СОБОЛЄВ (фракція БЮТ) і Роман ЗВАРИЧ (фракція НУ-НС).

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