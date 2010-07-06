Депутати хочуть звільнити Хорошковського
17:57, 06 липня 2010Різне
0
З посади голови СБУ
У Верховній Раді України зареєстровано проект постанови про звернення парламенту до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з приводу внесення подання про звільнення з посади голови Служби безпеки України Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО.
Про це повідомляє офіційний сайт Верховної Ради України.
Проект постанови зареєстровано за номером 6666.
Ініціаторами постанови стали депутати Сергій СОБОЛЄВ (фракція БЮТ) і Роман ЗВАРИЧ (фракція НУ-НС).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter