Депутати хочуть звільнити Хорошковського

З посади голови СБУ

У Верховній Раді України зареєстровано проект постанови про звернення парламенту до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з приводу внесення подання про звільнення з посади голови Служби безпеки України Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО. Про це повідомляє офіційний сайт Верховної Ради України. Проект постанови зареєстровано за номером 6666. Ініціаторами постанови стали депутати Сергій СОБОЛЄВ (фракція БЮТ) і Роман ЗВАРИЧ (фракція НУ-НС).

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