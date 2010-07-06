Головне на 6 липня

Сьогодні Fitch Ratings підвищило суверенні довгострокові рейтинги дефолту емітента ("РДЕ") України в іноземній і національній валюті з рівня "B-" до "B". Прогноз з довгострокових РДЕ – "Стабільний". Про це йдеться у повідомленні Fitch Ratings, розміщеному на сайті рейтингового агентства.

У повідомленні зазначається, що одночасно агентство підтвердило короткостроковий РДЕ України в іноземній валюті на рівні "B" і підвищило рейтинг найвищої точки країни з рівня "B-" до "B".

«Підвищення суверенних рейтингів України є наслідком досягнення домовленості з МВФ про нову програму кредитування на 14,9 млрд. дол., яка підтримує упевненість в перспективах політики, що проводиться, і фінансування, знижує ризики макроекономічної і фінансової нестабільності і є позитивним чинником для кредитоспроможності країни», – відзначає директор в аналітичній групі Fitch з суверенних рейтингів Девід ХЕСЛАМ.

Fitch Ratings нагадує, що 3 липня МВФ оголосив про досягнення домовленості щодо угоди про стабілізаційний кредит терміном на 2,5 року обсягом 10 млрд. спеціальних прав запозичення (близько 14,9 млрд. дол., або 10,6% ВВП України за 2010 р. за прогнозами Fitch). Ця домовленість підлягає затвердженню Радою директорів МВФ, яка розглядатиме угоду наприкінці липня. Нова домовленість є продовженням угоди про стабілізаційний кредит від листопаду 2008 р. на суму, еквівалентну 16,4 млрд. дол., з якої близько 10,4 млрд. дол. було надано до того, як Україна допустила відхилення від програми у листопаді 2009 р. зважаючи на ослаблення політики напередодні президентських виборів.

Рейтингове агентство відзначає, що угода з МВФ покращує фінансову гнучкість країни і дозволить відновити надання додаткових коштів від інших міжнародних фінансових організацій за умови, що Україна виконає певні структурні і операційні умови МВФ, які ще поки повністю не визначено. «Перед урядом - непрості завдання з коригування політики і вживання заходів у зв`язку з дією економічної і фінансової кризи, яка особливо сильно позначилася на Україні. Реальний ВВП скоротився на 15,1% у 2009 р., що стало другим найгіршим економічним показником з більш як 100 країн, які рейтингує Fitch, після Латвії. Загальний дефіцит державного бюджету минулого року збільшився більш як на 5 п.п. ВВП, до 8,5%, і може виявитися вищим від офіційних даних, підготовлених відповідно до вимог МВФ. Крім того, квазібюджетний дефіцит Нафтогазу ("ССС"/прогноз "Негативний") і витрати на рекапіталізацію банків додали близько 5% ВВП до потреб держави у плані фінансування минулого року. Загальний державний борг збільшився до 24,8% ВВП у 2009 р. з 13,8% в 2008 р. З урахуванням гарантій державні зобов`язання оцінюються у 34,6% ВВП» - зазначається у повідомленні.

Також наголошується, що угода з МВФ встановлює цільовий рівень загального дефіциту державного бюджету у розмірі 5,5% ВВП у 2010 р. і 3,5% ВВП у 2011 р., при заявленій меті забезпечення понижувальної тенденції у сфері державного боргу. Крім того, накреслено скорочення квазібюджетного дефіциту Нафтогазу до рівня 1% цього року і до нуля в 2011 р. «Політика для забезпечення дотримання цих цільових рівнів ще має бути деталізована, але, ймовірно, включатиме заходи з поліпшення збору податків і підвищення внутрішніх тарифів на газ до рівнів, що покривають витрати. На державні фінанси позитивно впливає поліпшення макроекономічної кон`юнктури, і Fitch прогнозує реальне зростання ВВП на 4,5% у 2010 р. і 4,7% у 2011 р. на фоні зростання зовнішнього попиту і більш сприятливих умов торгівлі для України особливо щодо експорту металів» - зазначається у повідомленні Fitch.

«Переконлива і послідовна програма зі скорочення бюджетного дефіциту і забезпечення понижувальної тенденції щодо показника державного боргу у поєднанні з реформами, спрямованими на скорочення уразливості України до шоків, може сприяти подальшому поліпшенню кредитоспроможності з часом. Водночас історія проведення послідовної політики в Україні ще має сформуватися», – говорить ХЕСЛАМ.

НАК «Нафтогаз України» повністю розрахувалася з ВАТ «Газпром» за поставлений у червні цього року російський газ.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні по зв`язках з громадськістю НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні наголошується, що зокрема, НАК «Нафтогаз України» перерахувала ВАТ «Газпром» майже 710 млн. дол. США за імпортований у червні 2010 року природний газ.

Також компанія нагадує, що відповідно до умов додаткової угоди до базового контракту, яка була укладена між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» 21 квітня 2010 року, ціна природного газу визначається з урахуванням знижки у розмірі 100 дол. за 1 тис. куб. м.

В Україні дефляція в червні 2010 р. по відношенню до травня становила 0,4%, з початку року (до грудня 2009 року) інфляція – 3,3%, до травня 2009 року – 6,9%, у січні–червні 2010 р., порівняно з аналогічним періодом минулого року, інфляція становила 9,8%.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики.

Згідно з повідомленням, ціни на харчові продукти й безалкогольні напої в червні ц.р. до червня 2009 року зросли на 8,1% (у січні-червні ц.р. до січня-червня 2009 року - зросли на 11%), зокрема на харчові продукти - на 7,9% (до січня-червня 2009 р. - на 10,6%), хліб і хлібопродукти - на 10,1% (9,7%), зокрема на хліб - на 9,8% (9,9%), макаронні вироби - на 4,6% (5,8%), кондитерські вироби з борошна – 12,9% (12,9%), м`ясо й м`ясопродукти - на 0,3% (1,2%), рибу і рибопродукти - на 6,3% (5,4%), молоко, сир і яйця - на 16,6% (23,9%) (зокрема на молоко - на 22,2%, сир і сир м’який - на 19,4%, на яйця – знизилися на 6,4%), на масло й жири – зросли на 4,4% (10,1%), зокрема на масло вершкове - зросли на 19,4%, олію соняшникову – на 11%, на інші харчові тваринні жири – знизилися на 20,2%.

Ціни на фрукти в червні ц.р. до червня 2009 року зросли на 3,8% (у січні-червні ц.р. до січня-червня 2009 року зросли на 1,5%). На овочі ціни зросли на 5% (у січні-червні ц.р. до січня-червня 2009 року – зросли на 11%), зокрема на картоплю – на 6% (зросли на 3,4%). На цукор - зросли на 57% (на 89%), кондитерські вироби цукристі - на 22,3% (24,6%), безалкогольні напої – на 7,7% (11,5%).

Алкогольні напої та тютюнові вироби в червні 2010 року до червня 2009 року подорожчали на 19,9% (у січні-червні ц.р. до січня-червня 2009 року - на 32,2%), ціни на одяг і взуття зросли на 3,7% (4,5%), зокрема на одяг - на 3,6%, взуття - на 4,1%.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива в червні ц.р. до червня 2009 року подорожчали на 1,8% (у січні-червні ц.р. до січня-червня 2009 року - на 5,2%), зокрема квартплата зросла на 5,1% (16%), ціни на утримання й ремонт житла зросли на 2,1% (2,3%), каналізацію - на 9,8% (21,2%), воду – 9,6% (16,3%), ціни на електроенергію й природний газ у червні не змінилися (не змінилися), на гарячу воду й опалення - знизилися на 1,2% (4,2%).

Ціни на предмети домашнього вжитку, побутову техніку й поточне утримання житла в червні ц.р. до червня 2009 року зросли на 2,8% (у січні-червні ц.р. до січня-червня 2009 року - на 4,9%), зокрема меблі, килими та інші види підлогових покриттів подорожчали на 2,8% (3,7%), домашній текстиль - на 5,1% (7,3%), побутова техніка - на 1,7% (2,9%).

Вартість послуг охорони здоров`я в червні 2010 року до червня 2009 року зросла на 7,4% (у січні-червні ц.р. до січня-червня 2009 року - на 9,1%), зокрема вартість медичних товарів і обладнання - на 6% (8,6%), амбулаторні послуги подорожчали на 9,2% (10,7%).

Ціни в транспорті в червні ц.р. до червня 2009 року зросли на 10,4% (у січні-червні ц.р. до січня-червня 2009 року - на 14,3%), зокрема на придбання транспортних засобів - зросли на 5,4% (5,3%), на пальне й мастила – зросли на 22% (33,8%), транспортні послуги – зросли на 7,5% (10,1%) (пасажирський залізничний транспорт - на 2% (10,7%), пасажирський автодорожній транспорт - на 8,1% (9,9%).

Ціни у сфері зв`язку в червні 2010 р. знизилися на 8% (у січні-червні ц.р. до січня-червня 2009 року – знизилися на 4,1%), поштові послуги не змінилися (не змінилися), вартість телефонних і телефаксних послуг знизилася на 8,4% (знизилася на 3,9%).

Ціни у сфері відпочинку й культури в червні ц.р. зросли на 4% (у січні-червні ц.р. до січня-червня 2009 року – на 5%), при цьому вартість аудіотехніки, фото- і комп`ютерного обладнання знизилася в червні ц.р. на 1,1% (знизилася на 2,1%), вартість відпочинку й послуг культури зросла на 6,7% (зросла на 8,7%), газети, книги і канцелярські товари подорожчали на 7,4% (9,6%).

Ціни у сфері освіти в червні 2010 року до червня 2009 року зросли на 15,1% (у січні-червні ц.р. до січня-червня 2009 року - на 14,6%), зокрема дошкільна й початкова освіта подорожчала на 9,9% (7,4%), середня освіта - на 13,9% (13,9%), вартість вищої освіти збільшилася на 16,9% (16,9%).

Вартість послуг ресторанів і готелів у червні ц.р. до червня 2009 року зросла на 6,9% (у січні-червні ц.р. до січня-червня 2009 року - на 7,6%).

Народні депутати Сергій СОБОЛЄВ і Роман ЗВАРИЧ пропонують зобов`язати Кабінет міністрів України заборонити НАК "Нафтогаз України" використовувати природний газ, призначений для споживання в Україні, а також оборотні та інші кошти компанії для погашення будь-яких боргових зобов`язань перед компанією RosUkrEnergo відповідно до рішень міжнародних судових інстанцій.

Проект відповідної постанови Верховної Ради (№6656 від 5 липня) оприлюднено на сайті парламенту.

Водночас депутати пропонують зобов`язати Міністерство юстиції України, у разі видачі судом України виконавчого листа щодо рішення Арбітражного інституту Стокгольмської торговельної палати у справі НАК "Нафтогаз України" проти RosUkrEnergo, звернутися в Арбітражний інститут Стокгольмської торговельної палати з проханням надати роз`яснення щодо способу виконання вказаного судового рішення.

Крім того, депутати пропонують заборонити Кабінету міністрів України використовувати бюджетні кошти і кошти, надані Україні міжнародними фінансовими організаціями, для погашення будь-яких боргових зобов`язань НАК "Нафтогаз України" перед RosUkrEnergo відповідно до рішень міжнародних судових інстанцій.

Також депутати пропонують заборонити Кабінету міністрів України без дозволу Верховної Ради України, оформленого відповідною постановою, здійснювати будь-які кроки для погашення боргових зобов`язань НАК "Нафтогаз України" перед RosUkrEnergo відповідно до рішень міжнародних судових інстанцій.

Опозиція виступає за виділення кредиту Міжнародного валютного фонду Україні тільки після того, як Верховна Рада прийме ряд рішень про неможливість використання коштів МВФ у якості розрахунків з "РосУкрЕнерго" через рішення Арбітражного інституту Стокгольмської торговельної палати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказано у листі опозиційного уряду директорові-розпорядникові МВФ і членам Ради директорів МВФ, який було затверджено сьогодні під час засідання опозиційного уряду.

У листі зазначено, що існує прямий ризик для реалізації економічної політики у рамках "угоди стенд-бай", який виник у зв`язку з поверненням в політику і економіку компанії "РосУкрЕнерго" і нещодавнім рішенням Арбітражного інституту Торговельної палати Стокгольма за позовом РУЕ.

"Ми вважаємо, що у поверненні "РосУкрЕнерго" в Україну зацікавлені Дмитро ФІРТАШ, його довірене лице і один з "хрещених батьків" РУЕ - міністр палива і енергетики Юрій БОЙКО. Цьому прямо сприяють Сергій ЛЬОВОЧКІН - голова Адміністрації Президента і Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ - голова Служби безпеки України. Враховуючи існуючу в державі субординацію, такі їх дії не можуть відбуватися без згоди і підтримки Президента Віктора ЯНУКОВИЧА", - сказано у листі.

Як зазначає опозиційний уряд, є усі підстави вважати, що левова частка коштів нового кредиту МВФ, у разі його надання, може бути розікрадена і використана не за призначенням, а для розрахунків з "РосУкрЕнерго" і компенсації, як мінімум, 5,4 млрд. доларів власникам "РосУкрЕнерго".

У Верховній Раді України зареєстровано проект постанови про звернення парламенту до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з приводу внесення подання про звільнення з посади голови Служби безпеки України Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО.

Про це повідомляє офіційний сайт Верховної Ради України.

Проект постанови зареєстровано за номером 6666.

Ініціаторами постанови стали депутати Сергій СОБОЛЄВ (фракція БЮТ) і Роман ЗВАРИЧ (фракція НУ-НС).

Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої і дошкільної освіти (з організації навчально-виховного процесу)".

Як передає кореспондент УНІАН, "за" проголосували 248 з 426 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

"За" голосували 169 народних депутатів від фракції Партії регіонів, 22 депутати - від БЮТ, 8 - від НУ-НС, 27 - від КПУ, 19 - від Блоку Литвина і троє позафракційних.

Закон вносить зміни до Закону України "Про дошкільну освіту", відповідно до яких вводиться обов`язкова дошкільна освіта дітей старшого дошкільного віку.

Окрім того, внесені зміни до Закону України "Про загальну середню освіту" в частині встановлення 11-річного терміну для здобуття повної загальної середньої освіти, нормування типів навчальних закладів, введення інклюзивного навчання дітей з особливими потребами.

(УНІАН)