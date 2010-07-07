Анонс на 7 липня

Круглий стіл на тему: «Удосконалення законодавства з питань фінансового моніторингу: нова редакція Закону України" Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму». Організатор - ВГО «Асоціація суб`єктів первинного фінансового моніторингу» за підтримки ВГО «Край». Мета - дати оцінку нової редакції Закону з точки зору професійних об`єднань суб`єктів господарювання, що потрапляють до переліку первинного фінансового моніторингу, який значно розширився у зв`язку з прийняттям нової редакції цього законодавчого акту. Учасники: Анатолій Шаповалов, перший заст. голови НБУ; Олексій Фещенко, перший заст. голови Держкомфінмоніторингу; Ігоріс Кречковскіс, начальник управління міжнародних зв`язків Підрозділу Фінансового Розвитку Литви; Леонід Козаченко, голова Ради підприємців при КМУ.

Відбудеться засідання Кабінету Міністрів України.

Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

Відбудеться засідання архітектурно-містобудівної ради, під час якого планується розглянути проекти будівництва соціального житла в 3-му мікрорайоні масиву Позняки, критої арени на території спортивної бази ФК «Динамо» по Столичному шосе та інші об`єкти.

11-00 - у медіа-холдингу «Главред-медіа» відбудеться прес-конференція на тему: «Перспективи отримання кредиту МВФ. На що підуть ці гроші? ». Учасники: президент Центру ринкових реформ, екс-міністр економіки, доктор економічних наук Володимир Лановий, виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко, старший аналітик програми «соціальна економіка» Міжнародного центру перспективних досліджень Ільдар Газізуллін (вул. Стрітенська, 2/8). Телефони: (050) 357 86 27, (063) 701 04 56.

Прес-конференція на тему "Відновлення будівництва другої частини ТРЦ" Дрім-Таун ": новий формат співпраці інвестора і місцевої влади". Учасники: директор компанії "Віта-Верітас" Гарі Корогодський, співвласник ТРЦ "Дрім-Таун" Олександр Меламуд.

На порталі ЛІГА.net відбудеться інтернет-конференція голови консультаційно-експертної ради при ДКЦПФР М.Бурмаки та адвоката ЮФ "Василь Кісіль і партнери" Н.Доценко-Білоус. Питання: Перспектива впровадження нових фінансових інструментів в Україні. Функціонування фондових бірж. Розкриття інформації на фондовому ринку. Питання приведення діяльності акціонерних товариств у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства».

Прес-конференція на тему: «Профспілки в реаліях соціально-економічної кризи: проблеми та перспективи». Учасники: Василь Хара, голова Федерації профспілок України; Анатолій Кубраченко, голова Профспілки машинобудівників та приладобудівників України; Людмила Перелигіна, голова Профспілки працівників культури.

Державний комітет рибного господарства України проведе урочисте засідання з нагоди професійного свята - Дня рибалки.

Ліга Фінансового Розвитку та тижневик «Дзеркало тижня» проведуть зустріч учасників Фінансового Прес-клубу, яка організована за підтримки Проекту USAID «Розвиток фінансового сектора» (FINREP) на тему: «Надійність банків: як запобігти рецидивам кризи». Запрошені: Василь Пасічник, заст. голови НБУ; Ігор Юшко, голова правління «Дочірній банк Ощадбанку Росії»; Юрій Яременко, голова правління «Старокиївський банк».

Прес-конференція на тему: "Ринок зерна врожаю 2010 року". Учасники: голова Аграрного союзу України Геннадій Новиков, президент Асоціації фермерів і приватних землевласників України Микола Міркевич; голова наглядової ради ВАТ "Україна" Татарбунарського району Одеської області Валерій Прусаков; голова Асоціації фермерів і приватних землевласників Дніпропетровської області Микола Шапошник.

Відбудеться брифінг на тему: "Які доходи задекларували громадяни України (Про підсумки деклараційної кампанії)" за участю директора Департаменту оподаткування фізичних осіб ДПА України Степана Дусяка.

Під головуванням Президента України Віктора Януковича відбудеться чергове засідання Комітету з економічних реформ.

14-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Всеукраїнська асоціація контактних центрів формує стандарти інформаційного обслуговування громадян". Метою ВАКЦ є формування культури галузі контактних центрів, заснованої на сучасних технологіях і високих стандартах. Проведено масштабне дослідження українського ринку контактних центрів, яке є цінним матеріалом для вдосконалення соціально-економічних аспектів розвитку держави. Напрямки діяльності асоціації: соціалізація і якісне збагачення продуктів масового обслуговування за всіма напрямками ринку послуг, вдосконалення законодавчої бази в контексті роботи з інформацією, технологіями обслуговування, кваліфікаційної підготовки та працевлаштування фахівців, стандартизація, співробітництво з міжнародними спеціалізованими галузями і т.п. Експерти банківських, аутсорсингових, телекомунікаційних, державних контактних центрів і лідери галузі інформаційних технологій представлять стратегію вдосконалення системи інформаційного обслуговування громадян в Україні (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал) Телефон: 067 2380808, info@cca.org.ua. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

Розширене засідання парламентського Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин із запрошенням керівництва Міністерства економіки України, Міністерства аграрної політики України, Міністерства фінансів України та Державного комітету України із земельних ресурсів.

У Всеукраїнському прес-центрі при Українському національному інформаційному агентстві УКРІНФОРМ відбудеться прес-конференція керівника групи радніків голови Національного банку України Валерія Литвицького - "Дефляція у червні".

Розпочнеться засідання парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва. Питання: проект Постанови про забезпечення державного контролю за продукцією (документами і товарами) (про впровадження електронних систем контролю); проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України з ліцензування певних видів господарської діяльності (друге читання); проект закону про внесення змін до Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" про здійснення господарської діяльності на підставі подання декларації (друге читання) та ін.

Прем`єр-міністр України Микола Азаров проведе нараду з питання комплексного протипаводкового захисту територій регіонів України від катастрофічних повеней та мінімізації збитків від шкідливої дії води.

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