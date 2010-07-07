Курс НБУ на 07.07.10

Офіційний курс НБУ на 07.07.10100 USD США - 790.8400 (6 липня - 790.9600)100 EUR - 994.7976 (6 липня - 991.1520)10 RUR - 2.5419 (6 липня - 2.5423)Облікові курси банківських металів на 07.07.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото - 95750.95 (6 липня - 98067.88)961 XAG 10 Срібло - 1411.65 (6 липня - 1474.97)962 XPT 10 Платина - 120286.76 (6 липня-120054.07)964 XPD 10 Паладій - 34717.88 (6 липня-34877.37)

Офіційний курс НБУ на 07.07.10 100 USD США - 790.8400 (6 липня - 790.9600) 100 EUR - 994.7976 (6 липня - 991.1520) 10 RUR - 2.5419 (6 липня - 2.5423) Облікові курси банківських металів на 07.07.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 95750.95 (6 липня - 98067.88) 961 XAG 10 Срібло - 1411.65 (6 липня - 1474.97) 962 XPT 10 Платина - 120286.76 (6 липня-120054.07) 964 XPD 10 Паладій - 34717.88 (6 липня-34877.37)

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