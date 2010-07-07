ВР відмовилася звільняти Хорошковського

Верховна Рада України відмовилась вносити до порядку денного питання про звернення до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА щодо внесення ним подання на звільнення Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО з посади голови Служби безпеки України.

Як передає кореспондент УНІАН, за внесення даного питання до порядку денного проголосувало лише 153 народних депутати з 430 зареєстрованих у сесійній залі.

Як повідомив ініціатор розгляду даного питання, народний депутат від БЮТ Сергій СОБОЛЄВ, опозиція вважає, що Президент має внести подання на звільнення В.ХОРОШКОВСЬКОГО через його втручання у діяльність засобів масової інформації та вплив на суд у розгляді справи щодо екс-голови митниці Анатолія МАКАРЕНКА.