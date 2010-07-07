Слідчі СБУ проводять виїмку документів у кабінетах КМДА

19:00, 07 липня 2010
Різне
0

Повідомляє прес-центр відомства

Слідчі СБУ сьогодні здійснюють передбачені законом слідчі дії - виїмку необхідних для слідства документів по службових кабінетах чиновників Київської міської державної адміністрації у рамках розслідування кримінальної справи, яка була порушена за фактом несанкціонованих дій з інформацією, що зберігається в електронному вигляді.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі СБУ, зазначивши, що справу порушили згідно з ч. 1 ст.362 Карного кодексу України (несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, що має право доступу до неї, - УНІАН).

Також в СБУ спростували інформацію про те, що вказані дії нібито стосуються заступника київського міського голови, секретаря Київради Олеся ДОВГОГО.

"Це не стосується особисто ДОВГОГО - справа фактична, і йде не обшук, а виїмка документів", - підкреслили у прес-центрі СБУ, додавши, що "йдеться про виявлені порушення в земельній сфері".

Як повідомляли, сьогодні працівники мерії повідомили УНІАН, що О. ДОВГОГО на другому поверсі мерії, біля його робочого кабінету чекають співробітники Служби безпеки України.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter