Слідчі СБУ проводять виїмку документів у кабінетах КМДА

Слідчі СБУ сьогодні здійснюють передбачені законом слідчі дії - виїмку необхідних для слідства документів по службових кабінетах чиновників Київської міської державної адміністрації у рамках розслідування кримінальної справи, яка була порушена за фактом несанкціонованих дій з інформацією, що зберігається в електронному вигляді.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі СБУ, зазначивши, що справу порушили згідно з ч. 1 ст.362 Карного кодексу України (несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, що має право доступу до неї, - УНІАН).

Також в СБУ спростували інформацію про те, що вказані дії нібито стосуються заступника київського міського голови, секретаря Київради Олеся ДОВГОГО.

"Це не стосується особисто ДОВГОГО - справа фактична, і йде не обшук, а виїмка документів", - підкреслили у прес-центрі СБУ, додавши, що "йдеться про виявлені порушення в земельній сфері".

Як повідомляли, сьогодні працівники мерії повідомили УНІАН, що О. ДОВГОГО на другому поверсі мерії, біля його робочого кабінету чекають співробітники Служби безпеки України.