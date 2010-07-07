ГОЛОВНЕ на 7 липня

Бюджет Держбюджет виконано з дефіцитом 15,196 млрд. грн.

За січень-травень 2010 року державний бюджет України виконано з дефіцитом у сумі 15,196 млрд. грн., зокрема загальний фонд виконано з дефіцитом 15,626 млрд. грн.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Згідно з повідомленням, доходи державного бюджету за вказаний період становили 93,836 млрд. грн., зокрема загального фонду – 74,786 млрд. грн. При цьому податкові надходження до держбюджету становили 67,611 млрд. грн., неподаткові, – 22,423 млрд. грн.

Мінфін не надає інформації про ступінь виконання прибуткової частини по відношенню до запланованого бюджетного розпису.

Касові витрати держбюджету за січень-травень ц.р. становили 109,875 млрд. грн., у т.ч. загального фонду – 90,591 млрд. грн. (95,8% від плану звітного періоду).

У січні-травні 2010 року погашення основної суми держборгу з бюджету становило 9,931 млрд. грн. Погашення внутрішнього боргу було на рівні 7,850 млрд. грн., зовнішнього боргу – 2,081 млрд. грн., у т.ч. за загальним фондом – 1,3 млрд. грн.

Державні запозичення до державного бюджету були здійснені в обсязі 26,941 млрд. грн. На внутрішньому ринку було залучено 26,820 млрд. грн., у т.ч. за загальним фондом – 22,708 млрд. грн. (на рекапіталізацію «Укрексімбанку» – 6,4 млрд. грн.), на зовнішньому – 121,3 млн. грн.

Від приватизації державного майна в січні-травні 2010 року до держбюджету надійшло 177 млн. грн.

За січень-травень ц.р. зведений бюджет виконано з дефіцитом у сумі 11,505 млрд. грн. Доходи зведеного бюджету становили 120,450 млрд. грн., касові витрати – 132,801 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Відповідно до Закону «Про Державний бюджет України на 2010 рік», доходи заплановано на рівні 267,452 млрд. грн., зокрема доходи загального фонду – 218,691 млрд. грн. Витрати Держбюджету заплановано на рівні 324 млрд. грн., зокрема, витрати загального фонду – 244,487 млрд. грн. Дефіцит Держбюджету заплановано в сумі 57,745 млрд. грн., або 5,33% валового внутрішнього продукту (ВВП), зокрема за загальним фондом – 25,2 млрд. грн., або 2,3% ВВП.

Держбюджет розрахований, виходячи з таких прогнозних макропоказників: номінальний ВВП – 1,083 трлн. грн., темпи зростання ВВП – 3,7%, інфляція (грудень до грудня) – 13,1%, фонд оплати праці – 338,9 млрд. грн.

До Державного бюджету України входять загальний фонд і спеціальний фонд. До загального фонду прямують загальнодержавні податки і збори, і з нього фінансуються основні витрати. Кошти, які надходять до спеціального фонду, мають цільове призначення.

Дефіцит Держбюджету розраховується як різниця сум його доходів і повернутих до бюджету кредитів, а також витрат і виданих з Держбюджету кредитів.

Державний бюджет України і місцеві бюджети становлять Зведений бюджет України.

Макропоказники Базова інфляція в Україні в червні становила 0,1% Базова інфляція (базовий індекс споживчих цін) в Україні в червні 2010 року проти травня 2010 року становила 0,1%, за січень-червень ц.р. – 3,1%.

Про це повідомляється на сайті Державного комітету статистики України.

За даними Держкомстату, в червні 2009 року показник базової інфляції був на рівні 0,9%, за січень-червень 2009 року – 10,2%.

Базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих чинників, які носять адміністративний, подієвий, а також сезонний характер. Переважно йдеться про цінову динаміку, яка не враховує зміни цін на продовольство та енергоносії.

Як повідомляв УНІАН, в Україні дефляція в червні 2010 р. по відношенню до травня становила 0,4%, з початку року (до грудня 2009 року) інфляція – 3,3%, до травня 2009 року – 6,9%, в січні-червні 2010 р., порівняно з аналогічним періодом минулого року, інфляція становила 9,8%.

Фінансові новини Україна почала road show своїх єврооблігацій Україна почала road show (роуд-шоу) своїх єврооблігацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО.

"Учора в Мюнхені ми почали роуд-шоу своїх єврооблігацій", - сказав Ф.ЯРОШЕНКО.

При цьому додав, що воно буде проведено ще в декількох фінансових центрах, таких як Бостон, Лондон, Лос-Анджелес і так далі

За словами міністра, уряд планує таким чином залучити 2 млрд. доларів на термін 10 років.

Ф. ЯРОШЕНКО зазначив, що road show продовжиться 10 днів.

Крім того, міністр офіційно підтвердив факт залучення коштів урядом від російського ВТБ на короткостроковій основі під 6,7% річних.

Як повідомляв УНІАН, у кінці червня Ф. ЯРОШЕНКО повідомив, що ведеться підготовка роуд-шоу єврооблігацій України.

У середині травня Мінфін вибрав три міжнародні банки - JP Morgan, Morgan Stanley і "ВТБ Капітал" менеджерами з розміщення українських державних єврооблігацій.

*** Road show (роуд-шоу) - захід, під час якого представникам цільової аудиторії (споживачам, діловим партнерам, користувачам послуг) наочно демонструють просувний об`єкт комерції (товар або послуга) і результати його використання.

Fitch підвищило національний рейтинг України

Сьогодні міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий рейтинг України за національною шкалою з рівня "AA -(ukr)" до "AA(ukr)". Прогноз по рейтингу - стабільний.

Про це сказано у повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, підвищення національного довгострокового рейтингу України йде за підвищенням учора агентством довгострокових рейтингів дефолту емітента ("РДЕ") України в іноземній і національній валюті за міжнародною шкалою з рівня "B-" до "B". Прогноз по довгострокових РДЕ - стабільний.

НБУ знижує облікову ставку на 1% Національний банк України прийняв рішення знизити облікову ставку з 9,5 до 8,5%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керівник групи радників голови Нацбанку Валерій ЛИТВИЦЬКИЙ на прес-конференції.

«Ми прийняли рішення знизити облікову ставку до 8,5%», - сказав він.

При цьому в прес-службі НБУ не змогли підтвердити зміну облікової ставки, посилаючись на те, що офіційного документа вони не бачили.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України з 8 червня ц.р. знизив облікову ставку з 10,25% до 9,5%. Раніше, 12 серпня 2009 року НБУ знизив облікову ставку з 11% до 10,25%.

Новини банків НБУ: 9 банків затримують клієнтські платежі

В Україні клієнтські платежі на сьогодні затримують дев`ять банків, їх загальна сума складає близько 1,7 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам заступник голови Національного банку України Василь ПАСІЧНИК.

"Платежі затримують лише банки з тимчасовою адміністрацією", - уточнив він.

За словами В. ПАСІЧНИКА, на сьогодні проблемні активи складають 14% від загального обсягу.

Крім того, заступник голови повідомив, що для створення санаційного банку, за оцінками НБУ, необхідно близько 10 млрд. грн. При цьому він не виключив участі міжнародних фінансових організацій у його створенні.

Податки Податковий кодекс відклали до осені Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що Податковий кодекс приймуть не раніше осені, але Державний бюджет на 2011 рік розроблятимуть на новій законодавчій базі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив під час засідання Комітету з економічних реформ, яке відбулося сьогодні в Києві.

В. ЯНУКОВИЧ повідомив, що сьогодні він мав дискусію щодо гострих питань цього документу з прем`єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ.

"Але це не означає, що ми зводитимемо цю роботу до з`ясування стосунків. Дехто вважає, що зниження податків, яке ми пропонуємо з ПДВ, податку на прибуток, вже сталися, а усе інше можна відрегулювати, як кому хочеться. Уже створені лобістські групи - ми їх знаємо - які умовляють депутатів, що приймати, а що ні", - сказав Президент і зазначив: "Ми не робитимемо кодекс ні під одну лобістську групу".

"Кодекс буде зроблений під країну. І в деяких напрямах, безумовно, він не буде популярний, але це - закон, який наближатиме нас до європейських стандартів, стандартів прозорості, до яких ми так з вами прагнемо", - підкреслив глава держави.

В. ЯНУКОВИЧ звернувся з проханням до голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА про прийняття вже цього тижня рішення, яке працювало б на продовження громадських обговорень Податкового кодексу і підготовки до ухвалення відповідного законопроекту.

"Ми добре розуміємо, що зможемо це зробити тільки восени. І вже на основі цього Податкового кодексу і Бюджетного кодексу ми формуватимемо новий бюджет 2011 року. Безумовно, ми цю роботу повинні завершити разом з прийняттям бюджету до кінця цього року", - підкреслив В. ЯНУКОВИЧ.

У свою чергу віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО погодився з такою позицією Президента, назвавши її "абсолютно розумною". За його переконанням, це дозволить прийняти якісний Податковий кодекс.

С. ТІГІПКО також зауважив, що для реалізації цього документу ще буде необхідно прийняти близько 50 законодавчих актів.

БЮТ пропонує скасувати податкову міліцію

Народні депутати України (БЮТ) Володимир ПИЛИПЕНКО, Валерій ПИСАРЕНКО, Святослав ОЛІЙНИК та Ігор ВОРОТНЮК внесли до Верховної Ради законопроект, яким пропонується скасувати податкову міліцію, а її повноваження передати відповідним підрозділам органів внутрішніх справ.

Текст проекту закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення системи правоохоронних органів з метою поліпшення інвестиційного клімату в державі)» №6664 від 6 липня 2010 року зареєстрований на офіційному сайті парламенту.

Як сказано в пояснювальній записці до документа, з численних скарг і звернень громадян випливає, що податкова міліція фактично дискредитує владу: грубо і систематично порушує права та інтереси громадян, заважає підприємницькій діяльності і замішана в корупції.

Криза підкосила ряди українських мільйонерів

У 2009 р. свої мільйонні прибутки задекларували 6155 громадян, що на 1260 осіб менше, ніж у 2008 р.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор департаменту оподаткування фізичних осіб Державної податкової адміністрації України (ДПАУ) Степан ДУСЯК сьогодні під час брифінгу.

За його словами, в основному прибутки українських мільйонерів отримані від інвестиційної діяльності. Найбільша кількість таких громадян - традиційно в Києві, Донецьку, Дніпропетровську.

"Мільярдні прибутки за минулий рік не задекларував ніхто", - зазначив С. ДУСЯК.

Довідка УНІАН. За даними ДПАУ, за підсумками 2008 р. в Україні налічували 7423 мільйонери, тобто громадян, сума чистого доходу яких перевищила 1 млн. грн., що на 21 менше порівняно з 2007 р. Мільярдерів за підсумками декларативної кампанії 2008 р. в Україні не було.

Ротару та Повалій задекларували найбільші доходи

Серед артистів одні з найбільших платежів до бюджету за підсумками 2009 р. перерахували народні артистки України Софія РОТАРУ та Таїсія ПОВАЛІЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор департаменту оподаткування фізичних осіб Державної податкової адміністрації України (ДПАУ) Степан ДУСЯК сьогодні під час брифінгу.

За його словами, серед українських артистів 1814 реєструвалися як підприємці, з них 1256 - це "спрощенці". "Серед них і дуже відомі артисти, які збирають на концерти великі зали і які роблять тури по Україні, - вони у нас просто "спрощенці", - зауважив С. ДУСЯК.

"(С. РОТАРУ та Т. ПОВАЛИЙ - УНІАН) Це ті артисти, які декларують великі прибутки на противагу тим, хто живе на 200 тис., 300 тис. грн.", - сказав директор департаменту ДПАУ.

Митниця ВР відмовилася звільняти Хорошковського

Верховна Рада України відмовилась вносити до порядку денного питання про звернення до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА щодо внесення ним подання на звільнення Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО з посади голови Служби безпеки України.

Як передає кореспондент УНІАН, за внесення даного питання до порядку денного проголосувало лише 153 народних депутати з 430 зареєстрованих у сесійній залі.

Як повідомив ініціатор розгляду даного питання, народний депутат від БЮТ Сергій СОБОЛЄВ, опозиція вважає, що Президент має внести подання на звільнення В.ХОРОШКОВСЬКОГО через його втручання у діяльність засобів масової інформації та вплив на суд у розгляді справи щодо екс-голови митниці Анатолія МАКАРЕНКА.

ПЕК

Уряд відклав затвердження фінплану Нафтогазу Кабінет міністрів України відклав затвердження фінансового плану НАК «Нафтогаз України» на 2010 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр палива та енергетики Юрій БОЙКО.

«Документ не розглядався. Його необхідно допрацювати», - сказав міністр.

Нагадаємо, що відповідне питання було внесено до порядку денного сьогоднішнього засідання уряду.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня Ю.БОЙКО на засіданні Кабінету міністрів заявив, що НАК «Нафтогаз України» планує завершити поточний рік із дефіцитом не більше 1% ВВП.

«Враховуючи всі заходи, які були здійснені останнім часом компанією, - скорочення витрат і збільшення прибуткової частини - ми виходимо з мінімальним дефіцитом, який визначено у фінансовому плані. Це 1% ВВП», - сказав Ю.БОЙКО.

Раніше прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляв, що дефіцит «Нафтогазу» на кінець поточного року становитиме 10 млрд. грн.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу й нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти й газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

Верховна Рада відмовилась звільнити Бойка

Верховна Рада України не підтримала проект постанови про звільнення Юрія БОЙКА з посади міністра палива та енергетики України.

Як передає кореспондент УНІАН, проект постанови підтримали 157 з 431 народного депутата, зареєстрованого у сесійній залі.

Не голосували у повному складі фракції Партії регіонів, КПУ та Блоку Литвина. З фракції БЮТ за дане рішення проголосувало 122 народних депутати, з фракції “Наша Україна – Народна самооборона” – 35.

Як зазначив автор проекту постанови Роман ЗВАРИЧ, ситуація у Стокгольмському арбітражному суді під час розгляду позову компанії “РосУкрЕнерго” до НАК “Нафтогаз України” із захистом державних інтересів – це, по суті, “державна зрада”. Він додав, що “представники НАКу, зрозуміло, за дорученням міністра палива та енергетики, фактично здали всі інтереси України в цьому питанні”.

Народний депутат, прем`єр-міністр опозиційного уряду Сергій СОБОЛЄВ також наголосив на необхідності звільнення Ю.БОЙКА з цієї посади.

“Нічого дивного немає, що міністр палива та енергетики безпосередньо впливає на те, щоб “РосУкрЕнерго” отримало з державного бюджету 5,4 млрд. доларів”, - сказав С.СОБОЛЄВ.

Він стверджує, що раніше один із власників “РосУкрЕнерго” Дмитро ФІРТАШ передав Ю.БОЙКУ довіреність, яка надає право “представляти його інтереси в усіх комерційних структурах”.

С.СОБОЛЄВ наголосив, що в такій ситуації доцільно було б звільнити Ю.БОЙКА з держаної посади. “Такий міністр нехай займається бізнесом в “РосУкрЕнерго”, а не керує Міністерством палива та енергетики”, - заявив С.СОБОЛЄВ.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня Стокгольмський арбітражний трибунал зобов`язав НАК «Нафтогаз України» повернути «РосУкрЕнерго» 11 млрд. куб. м газу. Цей обсяг газу було вилучено «Нафтогазом» у «РосУкрЕнерго» в 2009 році як компенсація після того, як в результаті підписання прямого контракту між НАК і «Газпромом» у січні 2009 року «РосУкрЕнерго» було виключене зі схеми поставок газу до України і за її межі. Це було зроблено за узгодженням з «Газпромом», який володіє 50% «РосУкрЕнерго».

До того ж 8 червня Стокгольмський арбітражний трибунал ухвалив, що «РосУкрЕнерго» одержить від «Нафтогазу» додатковий об`єм газу у розмірі 1,1 млрд. куб. м газу як неустойку за порушення умов контракту.

Дане рішення є наступним після ухваленого рішення Стокгольмського арбітражного трибуналу від 30 березня 2010 року про відшкодування «РосУкрЕнерго» близько 200 млн. доларів за різні порушення «Нафтогазом» умов контрактів на поставку, транзит і зберігання газу.

24 червня Блок Юлії Тимошенко обнародував фотокопію довіреності співвласника компанії RosUkrEnergo AG (Швейцарія) Д.ФІРТАША, видану 13 грудня 2005 року нинішньому міністру палива і енергетики України Ю.БОЙКУ, з терміном дії до 1 червня 2006 року.

Також у БЮТ стверджували, що уряд відкликав своїх юристів зі Стокгольмського суду, які захищали інтереси держави у спорі між «РосУкрЕнерго» та НАК “Нафтогаз України”.

Розподільні мережі 43 обл- та міськгазів залишаться на їх балансі

Кабінет міністрів України своєю постановою відмінив постанову Кабміну №775 від 10 червня 2009 р., якою передавалися на баланс дочірньої компанії НАК "Нафтогаз України" державні газорозподільні мережі 43 регіональних газопостачальних компаній (обл- і міськгази).

Відповідна постанова №547 від 5 липня 2010 р. опубліковано на сайті Верховної Ради.

Нагадаємо, згідно з постановою Кабміну №775 від 10 червня 2009 р. газорозподільні мережі втратило ВАТ "Вінницягаз", "Волиньгаз" "Гадячгаз", "Дніпропетровськгаз", "Дніпрогаз", "Донецькміськгаз", "Донецькоблгаз", "Житомиргаз", "Закарпатгаз", "Запоріжгаз", "Івано-Франківськгаз", "Київоблгаз", "Кіровоградгаз", "Коростишевгаз", "Кременчуггаз", "Криворіжгаз", "Кримгаз", "Львівгаз", "Луганськгаз", "Лубнигаз", "Макіївкагаз".

До списку також увійшли "Маріупольгаз", "Мелітопольгаз", "Миколаївгаз", "Одесагаз", "Полтавагаз", "Рівнегаз", "Севастопольгаз", "Сумигаз", "Тернопільгаз", "Тернопольміськгаз", "Тисменицягаз", "Уманьгаз", "Харківгаз", "Харківміськгаз", "Херсонгаз", "Хмельницкгаз", "Чернівцігаз", "Черкасигаз", "Чернігівгаз", "Шепеіовкагаз", "Козовагаз" і "Києво-Святошинськгаз".

Крім того, дочірньому підприємству "Нафтогазу України" були передані також газорозподільні мережі, що знаходяться на балансі інших дочірніх компаній НАК "Нафтогаз України": ДК "Газ України", ДК "Укртрансгаз", ДК "Укргазвидобування" і ВАТ "Чорноморнафтогаз".

4 серпня 2009 року НАК "Нафтогаз України" відповідно до статуту компанії і за узгодженням з Міністерством палива і енергетики України завершила створення дочірнього підприємства (ДП) "Нафтогазмережі", яке було створено на виконання постанови Кабінету міністрів України №775 від 10 червня 2009 року "Про підвищення ефективності управління державним майном газорозподільних мереж".

Довідка УНІАН. Розподільні газові мережі, які є державною власністю у 2001 році, згідно з угодою з ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз України", були передані облгазам в користування.

Загальна протяжність українських газорозподільних мереж складає понад 300 тис. км.

Приватизація «Мантара Холдинг» просить визнати недійсним продаж Луганськтепловозу

Компанія «Мантара Холдинг» звернулася до Господарського суду Києва з позовом до Фонду державного майна України (ФДМУ), в якому просить визнати недійсним договір купівлі-продажу 76,001% пакета акцій ВАТ «Луганськтепловоз».

Про це йдеться у поширеній прес-службою ФДМУ інформації з посиланням на заяву голови Фонду держмайна Олександра РЯБЧЕНКА.

Окрім ФДМУ, відповідачем у справі також визначено ЗАТ «Керуюча компанія «Брянський машзавод», третіми особами – ВАТ «Луганськтепловоз» і Сумське НВО ім. Фрунзе.

За інформацією О.РЯБЧЕНКА, «Мантара Холдинг» просить визнати недійсними відразу декілька рішень ФДМУ в конкурсі з продажу «Луганськтепловозу», аж до договору купівлі-продажу пакета акцій цього підприємства, укладеного 22 червня 2010 року.

«Фонд готовий до судового розгляду, хоча нас ще не повідомили, коли суд збирається розглянути цю позовну заяву і чи взагалі буде відкрито провадження у справі», – зазначив О.РЯБЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня ц.р. керуюча компанія «Брянський машинобудівний завод» (Росія), що входить у російський «Трансмашхолдинг», була визнана переможцем конкурсу з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 76,001% пакета акцій ВАТ «Луганськтепловоз».

Реалізаційна ціна підприємства перевищила його стартову ціну лише на 10 млн. грн. (початкова вартість становила 400 млн. грн. - УНІАН).

Усього в конкурсі брали участь дві компанії - ВАТ "Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання ім. Фрунзе" (НВО ім. Фрунзе"), початкова цінова пропозиція якого становила 400 млн. грн., і Брянський машзавод, який запропонував за пакет акцій підприємства 410 млн. грн. Третя компанія, що подала заявку на конкурс, - компанія "Мантара Холдинг" не була допущена ФДМУ до участі в ньому.

Ліцетатор торгів запропонував учасникам конкурсу підвищити ціну на 1 крок (4 млн. грн.) – до 414 млн. грн., проте учасники торгів відмовилися підвищити свої цінові пропозиції. В результаті переможцем конкурсу була визнана Керуюча компанія «Брянський машинобудівний завод» з її початковою ціновою пропозицією 410 млн. грн.

Транспорт

УЗ: Поїзди рухаються згідно з графіком

Рух потягів здійснюється згідно з графіком, незважаючи на складні погодні умови.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі "Укрзалізниці".

Згідно з повідомленням, на 7 липня 2010 року усі ділянки відкриті для руху потягів. Через складні погодних умови залізничники цілодобово відстежують стан шляхів і інженерних споруд, посилена увага до місць можливого розмиву і зрушень колії.

Зокрема на перегоні Рені-Основна - Рені-Наливна Одеської залізниці ведеться постійне спостереження за станом залізничної колії, земляного полотна і штучних споруд. Для зміцнення відкосів земляного полотна від розмиву на цій ділянці залізниці на базі Ренінской дистанції колії ст. Рені-Наливна вже підготовлено 2 тис. куб. м щебню, 500 куб. м бутового каменю і 1000 залізобетонних шпал. Залізниця забезпечена необхідним запасом паливно-мастильних матеріалів і засобів для ліквідації можливих переливань через колію.

На сьогодні загрози підтоплення колії на цьому перегоні немає, рух на ділянці здійснюється згідно з графіком.

Виробництво легкових автомобілів скоротилося на 25,4%

Виробництво легкових автомобілів в Україні у січні-червні 2010 року, за оперативними даними, скоротилося на 25,4% порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 27,251 тис. штук.

Про це УНІАН повідомили в Асоціації автовиробників України «УкрАвтоПром».

За даними асоціації, виробництво автобусів в Україні у січні-червні збільшилося в 2,4 разу порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 1114 штук.

Також у повідомленні сказано, що виробництво вантажних автомобілів в Україні у січні-червні збільшилося у 2,7 разу – до 2624 штук.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році виробництво легкових автомобілів в Україні скоротилося на 83,6% порівняно з 2008 роком – до 65,7 тис. штук. Виробництво автобусів в Україні у 2009 році скоротилося на 85,4% – до 1473 штук, а виробництво вантажних автомобілів – на 78,8%, до 2499 штук.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є корпорація «УкрАВТО» (ЗАТ «ЗАЗ»), корпорація «Богдан» (ВАТ «ЛуАЗ» і ВАТ «Черкаський автобус»), ЗАТ «Єврокар», корпорація «АІС» (ТОВ «КрАСЗ»), корпорація «Еталон» (ЗАТ «Чернігівський автозавод» і ЗАТ «Бориспільський автозавод») й ін.

Кримінал

Слідчі СБУ проводять виїмку документів у кабінетах КМДА

Слідчі СБУ сьогодні здійснюють передбачені законом слідчі дії - виїмку необхідних для слідства документів по службових кабінетах чиновників Київської міської державної адміністрації у рамках розслідування кримінальної справи, яка була порушена за фактом несанкціонованих дій з інформацією, що зберігається в електронному вигляді.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі СБУ, зазначивши, що справу порушили згідно з ч. 1 ст.362 Карного кодексу України (несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, що має право доступу до неї, - УНІАН).

Також в СБУ спростували інформацію про те, що вказані дії нібито стосуються заступника київського міського голови, секретаря Київради Олеся ДОВГОГО.

"Це не стосується особисто ДОВГОГО - справа фактична, і йде не обшук, а виїмка документів", - підкреслили у прес-центрі СБУ, додавши, що "йдеться про виявлені порушення в земельній сфері".

Як повідомляли, сьогодні працівники мерії повідомили УНІАН, що О. ДОВГОГО на другому поверсі мерії, біля його робочого кабінету чекають співробітники Служби безпеки України.