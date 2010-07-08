Сьогодні Янукович проведе засідання РНБО
09:23, 08 липня 2010Різне
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Можуть постати кадрові питання
Сьогодні о 14.30 під головуванням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України (Адміністрація Президента України, вул. Банкова, 11).
Нагадаємо, в Адміністрації Президента вчора офіційно підтвердили, що у четвер, 8 липня, відбудеться позачергове засідання Ради національної безпеки та оборони України.
Як уточнив глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН, що під час засідання розглядатимуться питання стану справ в Міністерстві оборони та розвитку Збройних сил України.
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