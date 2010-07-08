Сьогодні Янукович проведе засідання РНБО

Сьогодні о 14.30 під головуванням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони України (Адміністрація Президента України, вул. Банкова, 11).

Нагадаємо, в Адміністрації Президента вчора офіційно підтвердили, що у четвер, 8 липня, відбудеться позачергове засідання Ради національної безпеки та оборони України.

Як уточнив глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН, що під час засідання розглядатимуться питання стану справ в Міністерстві оборони та розвитку Збройних сил України.