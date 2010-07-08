Кабмін зберіг підрозділи Держкомпідприємництва в регіонах

Уряд підтримав пропозицію віце-прем`єр-міністра Сергія ТІГІПКА про збереження підрозділів Державного комітету з питань регуляторної політики і підприємництва в регіонах.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі партії «Сильна Україна» з посиланням на слова заступника голови партії Олександри КУЖЕЛЬ.

«Наказ про ліквідацію представництв був протизаконним, це підтверджували висновки Міністерства юстиції», – підкреслює О.КУЖЕЛЬ.

Довідка УНІАН. У березні 2010 р. уряд планував скоротити штат Державного комітету з питань регуляторної політики і підприємництва на 21%, а також ліквідувати регіональні представництва комітету. На початку червня голова комітету Михайло БРОДСЬКИЙ заявив про те, що виконання функцій представників комітету на місцях незадовільне. «На жаль, виконання функцій незадовільне – лобіювання чиїхось інтересів. Є представники, які дійсно працювали», - сказав він.

Голова Держкомпідприємництва повідомив, що в кожну область будуть призначені по двоє представників комітету. «А також спиратимемося на територіальні галузеві суспільні ради і працюватимемо з ними», - зазначив М.БРОДСЬКИЙ.