План з безвізового режиму з ЄС затвердять восени?

МЗС України розраховує на затвердження Плану дій щодо запровадження безвізового режиму з Європейським Союзом восени цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Фінляндії Александером СТУББОМ.

«Ми розробили План дій щодо набуття безвізового режиму і розраховуємо на його прийняття восени цього року. Таким чином, можна говорити про те, що є прогрес, але, звичайно, ми хотіли б прискорити досягнення результату», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

Міністр також зазначив, що діалог України з Євросоюзом з питань запровадження безвізового режиму просувається дуже активно.

Він повідомив, що Україна розробила конкретний план прийняття відповідного законодавства, яке дозволить вирішити технічні питання. Зокрема, це стосується виготовлення біометричних паспортів та захисту персональних даних.

У свою чергу, А.СТУББ сказав, що Україна «повинна продовжувати тиснути для того, щоб отримати в результаті безвізовий режим». «Я думаю, що нам вдасться досягти цього за декілька років», - сказав він.