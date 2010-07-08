Янукович: Україна зацікавлена в отриманні досвіду Фінляндії

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що Україна зацікавлена у набутті досвіду Фінляндської Республіки у питаннях проведення реформ та економічного зростання держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив під час зустрічі з міністром закордонних справ Фінляндії Александером СТУББОМ, яка відбулася сьогодні у Києві.

В.ЯНУКОВИЧ поінформував фінляндського високопосадовця про плани уряду України переглянути за підсумками першого півріччя державний бюджет, зокрема, з метою скорочення його дефіциту з 5,6%, як було заплановано під час його прийняття, до 4,9% до кінця року.

«Безумовно, для цього треба розпочати реформу. Треба примусити працювати економіку більш ефективно», - заявив Президент.

У зв’язку з цим він висловив сподівання, що буде запроваджено новий етап у відносинах України і Фінляндії.

«Ми розуміємо стосунки з Фінляндією як можливість відчути новий подих у багатьох галузях, особливо розвитку економіки України», - заявив глава держави і зауважив, що Фінляндія дивує світ у своїх інноваційних підходах розвитку, й Україна хотіла б отримати цей досвід.

В.ЯНУКОВИЧ додав, що реформування також торкнеться і Міністерства закордонних справ України, у рамках чого особливого значення набуде «економізація міністерства».

У свою чергу, А.СТУББ зауважив, що йому відомо про те, що «завтра Президент України стане знову молодою людиною». Він це сказав з огляду на те, що 9 липня, В.ЯНУКОВИЧ відзначатиме 60-річчя.