Єжель спокійно оцінює свою відставку

Міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ спокійно оцінює ситуацію навколо можливого рішення РНБО про відставку з посади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М. ЄЖЕЛЬ заявив перед початком засідання Ради національної безпеки і оборони України, яке відбудеться сьогодні.

"Я людина, вихована флотом. А на флоті говорять: чим складніше обстановка, тим спокійніше командир", - сказав міністр оборони.