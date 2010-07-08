Єжель спокійно оцінює свою відставку
14:46, 08 липня 2010Різне
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Перед засіданням РНБО
Міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ спокійно оцінює ситуацію навколо можливого рішення РНБО про відставку з посади.
Як передає кореспондент УНІАН, про це М. ЄЖЕЛЬ заявив перед початком засідання Ради національної безпеки і оборони України, яке відбудеться сьогодні.
"Я людина, вихована флотом. А на флоті говорять: чим складніше обстановка, тим спокійніше командир", - сказав міністр оборони.
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