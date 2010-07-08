Янукович заявив про необхідність радикальних кадрових рішень

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про необхідність ухвалення радикальних кадрових рішень, що стосуються керівництва Міністерства оборони України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив сьогодні на засіданні Ради національної безпеки і оборони України, присвяченому ситуації в Збройних Силах України і діяльності органів виконавчої влади і військового управління щодо її стабілізації.

В. ЯНУКОВИЧ нагадав, що засідання РНБО, присвячене цьому питанню, упродовж трьох місяців вже проводиться удруге.

"Я скажу, що я не почув, не побачив ініціативи, я не побачив того хвилювання, яке має бути у відповідальних людей. Особливо тих, хто носить генеральську форму, хто повинен піклуватися про державу, про її захист", - заявив Президент.

Він зазначив: "У мене є відчуття того, що треба вживати радикальні заходи з усіх боків, і з кадрових питань, і з питань фінансування".

В. ЯНУКОВИЧ також сказав, що хоче під час сьогоднішнього засідання РНБО почути правду про ситуацію в Міноборони і Збройних Силах.

"Можу тільки сказати одне: я не збираюся чекати, коли, як то кажуть, півень прокукурікає. Не збираюся. Прийматимемо рішення сьогодні", - підкреслив Президент.

Журналісти мали можливість послухати вступне слово В. ЯНУКОВИЧА, після чого засідання РНБО тривало в закритому режимі.