Януковича обурила безвідповідальність Єжеля

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що його обурює безвідповідальність міністра оборони Михайла ЄЖЕЛЯ та інших військових керівників на тлі неспроможності військової авіації виконувати бойові завдання за призначенням.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В. ЯНУКОВИЧ заявив у своєму виступі на засіданні Ради національної безпеки і оборони України з питань ситуації в Збройних Силах.

Президент підтвердив оприлюднену у ЗМІ інформацію про те, що він прийняв рішення провести позачергове засідання РНБО, присвячене діяльності Міноборони і стану справ у ВСУ, після відвідування 4 липня авіаційної військової частини в Бельбеку (Крим).

"Я почав запитувати керівника військової частини: скажи, будь ласка, як ви виконуєте завдання бойові, як ви чергуєте - готуйся до доповіді", - розповів В. ЯНУКОВИЧ.

За словами Президента, командир йому відповів: "Віктор Федорович, у нас ситуація дуже складна. Ми не готові до виконання завдань".

При цьому глава держави наголосив, що з цього питання боєготовності не має права озвучувати більше інформації.

"Я сам собі поставив питання: ну, добре, міністр, як то кажуть, як весільний генерал, приїде в Крим. Мене це обурило. Я вам відверто скажу: я не молодий чиновник і керівник, і я знаю: якщо приймається рішення проводити такі заходи (того дня за участю Президента в Криму відбулися урочистості з нагоди дня Військово-морських сил України - УНІАН), то міністр повинен приїхати завчасно", - заявив В. ЯНУКОВИЧ, зауваживши, що в цьому питанні не повинно бути святкового настрою.

"Не парадні марші треба грати, а інші марші. Я говорю про це з усією відповідальністю", - сказав глава держави