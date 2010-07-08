«ХайдельбергЦемент Україна» скерує 34 млн. грн. на екопроекти

Підприємство "ХайдельбергЦемент Україна" у наступному 2011 році має намір інвестувати 34 млн. грн. на екологічні проекти своєї філії, розташованої в Амвросіївському районі Донецької області ("Донцемент").

Як повідомили в прес-службі Донецької обласної держадміністрації, такі цифри прозвучали сьогодні на нараді в ОДА, де розглядалося питання реалізації інвестиційного проекту ПАТ "ХайдельбергЦемент Україна" в регіоні.

Серед екологічних проектів, які впроваджуватимуть наступного року на цьому цементному заводі, будівництво нового пилоочисного устаткування обертової печі №8, вартістю 25,4 млн. грн.; будівництво зливової каналізації, проектною вартістю 2,8 млн. грн.

Крім того, у рамках цієї інвестиційного екологічної програми заплановано у 2011 році будівництво нового пилоочисного устаткування на сушарному барабані, на що завод має намір витратити 5,2 млн. грн..

Довідка УНІАН. Heidelberg Cement (ХайдельбергЦемент) - німецька компанія, одна з провідних виробників цементу. Компанія присутня на ринку України з 2001 року.

Амвросіївський цементний завод з 2006 завод входить до складу Групи HeidelbergCement.

З січня 2009 р. в результаті реорганізації підприємство увійшло до складу ПАТ "ХайдельбергЦемент Україна" як Амвросіївська філія (в ПАТ "ХайдельбергЦемент Україна", окрім Амвросіївської філії, входять Дніпродзержинський, Єнакіївський і Кроворізький філіали).

Загальна площа підприємства складає близько 1,22 тис. га, у тому числі кар'єри займають - 749,55 га; будівельні площі - 469,6 га.

Пріоритетною продукцією підприємства є високоякісні і спеціальні цементи (ПЦ I 500, ПЦ I 500-Н, ССПЦ- 400 ДО), які відповідають міжнародним стандартам ISO 9001.

Виробничі потужності з випуску основних видів продукції підприємства складають: 2 млн. тон клінкеру і 2,5 млн. тон цементу на рік. У минулому 2009 році підприємств виробило 554,6 тис. тон цементу і 238,1 тис. тон клінкеру.