РНБО не звільнила Єжеля

Під час засідання Ради національної безпеки і оборони не було ухвалено жодних рішень щодо можливої зміни керівництва Міністерства оборони, Генерального штабу та Збройних Сил України, зокрема, не ухвалене питання щодо відставки міністра оборони Михайла ЄЖЕЛЯ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам сам міністр оборони М.ЄЖЕЛЬ.

«РНБО прийняла потужні рішення, які стосуються перспектив розвитку Збройних Сил», - сказав міністр оборони.

За його словами, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ дав доручення впродовж місяця ретельно вивчити й вирішити актуальні питання у Міноборони та Збройних Силах, щоб українська армія була гідною і відповідала належному рівню.

На уточнююче запитання журналістів, чи розглядала РНБО питання про можливу відставку міністра оборони, М.ЄЖЕЛЬ відповів: «Ви ж бачите, ось я стою перед вами – живий і здоровий».

М.ЄЖЕЛЬ повідомив, що не ухвалено також рішення про відставку інших військових керівників, зокрема, начальника Генерального штабу і командувачів видів ЗСУ. «Живі – здорові, йдемо працювати», - зауважив міністр оборони.

При цьому він визнав, що у Президента є багато проблемних запитань до військового відомства, а тому він визначив конкретні завдання, які вище військове керівництво буде напружено вирішувати.