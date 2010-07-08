Головне на 8 липня

Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України».

Як передає кореспондент УНІАН, “за” дане рішення проголосували 245 з 431 народного депутата, зареєстрованого у сесійній залі.

Як зазначив голова Комітету ВР з питань бюджету Микола ДЕРКАЧ, після розгляду законопроекту у другому читанні були підготовлені узгоджені пропозиції з урахуванням майже повністю пропозицій Головного юридичного управління апарату Верховної Ради України.

Перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК, який головує на засіданні парламенту, зазначив, що також враховано пропозиції Адміністрації Президента з тим, щоб у подальшому не було ветування закону.

А.МАРТИНЮК наголосив, що в узгоджених пропозиціях «врахована абсолютна більшість зауважень Головного юридичного управління апарату ВР». Він підкреслив, що ними відновлено повністю усі права і повноваження, які передбачені Регламентом ВР щодо участі парламенту у підготовці до розгляду та ухвалення проекту бюджету.

Він нагадав, що у проекті змін до Бюджетного кодексу, підготовленому до другого читання, було багато норм, які скорочували повноваження парламенту в цьому питанні.

А.МАРТИНЮК також наголосив, що передбачено розбити на два закони розглянутий у другому читанні законопроект. За його словами, йдеться про те, що один закон – це «чистий закон», тобто нова редакція Бюджетного кодексу, а також ухвалюється Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Бюджетного кодексу України». Він підкреслив, що ці два закони мають одночасно набрати чинності.

При цьому у сесійній залі розгорнулася дискусія між представниками парламенту і Кабінету міністрів щодо норми, якою передбачалося надати право уряду ухвалювати нормативно-правові акти до врегулювання даних питань законодавчо. Уряд наполягав на необхідності такої норми.

Головуючий на засіданні А.МАРТИНЮК та представники опозиції наголошували на тому, що в результаті ухвалення такої норми в Україну повернеться система декретів Кабінету міністрів. За його словами, уряд пропонував ввести норму про те, що розміри державних соціальних гарантій, що визначаються залежно від прожиткового мінімуму, встановлюються відповідними законами України, законом про державний бюджет і нормативно-правовими актами уряду до врегулювання таких питань законами. А.МАРТИНЮК наголосив: «Тобто, ми повертаємося до відомих декретів Кабінету міністрів України». Він наголосив, що Конституція передбачає, що ці питання визначаються тільки законами.

Міністр фінансів Федір ЯРОШЕНКО наполягав на необхідності ухвалення такої норми і навіть під час голосування за виключення такої норми просив сесійний зал не підтримувати таку пропозицію. Але, незважаючи на таку позицію Мінфіну, 369 голосами все ж було ухвалено рішення щодо виключення норми, яка пропонувалася урядом.

Для забезпечення стабільності бюджетної системи законом передбачено встановити на постійній основі окремі норми, які щорічно регулювалися законом про державний бюджет.

Зокрема, визначено склад доходів загального фонду державного бюджету, перелік захищених видатків бюджету, процедуру перерахування дотацій вирівнювання місцевим бюджетам, конкретизовано субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам за державними програмами соціального захисту тощо.

Переглянуто джерела доходів місцевих бюджетів, упорядковано видаткові повноваження місцевих бюджетів.

Віднесено у повному обсязі до доходів місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних відносин, фіксований податок на доходи від підприємницької діяльності, єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва і плату за землю (які зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування), надходження адміністративних штрафів, плату за торговий патент на здійснення деяких видів підприємницької діяльності (за винятком плати за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами), що справляється виконавчими органами відповідних місцевих рад; податок на нерухоме майно (нерухомість), відмінне від земельної ділянки, у складі місцевих податків і зборів.

Крім того, передбачено узгодження інших законів України зі змінами до Бюджетного кодексу України (зміни до 26 законів, зокрема Цивільного кодексу України, Водного кодексу України, Земельного кодексу України, Господарського кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та інших законодавчих актів).

Компанія Vanco Prуckerchenska Ltd. (Британські Віргінські острови) розпочала переговори з урядом України з метою підписання мирової угоди.

Про це сказано в повідомленні Vanco Prуckerchenska, переданому УНІАН.

У повідомленні наголошується, що компанія Vanco Prуckerchenska і держава Україна припинили на 3 місяці арбітражний процес у Стокгольмському арбітражному суді й розпочали переговори, метою яких є мирне врегулювання спору відносно Угоди про розподіл продукції (СРП).

«Наша позиція полягає в тому, щоб частиною можливої мирової угоди стали гарантії, які б впродовж усього періоду реалізації проекту з розробки Прикерченської ділянки континентального шельфу Чорного моря убезпечили нашу компанію від того втручання й блокування діяльності, з якими нам довелося зіткнутися за часів роботи попереднього Кабінету Міністрів. Ми вважаємо, що зараз є всі шанси вирішити спірні питання й підписати мирову угоду», – зазначив президент компанії Vanco Prуckerchenska Джим БАУН.

При цьому він висловив упевненість, що компанії вдасться швидко підписати мирову угоду. «Впевнений, що при існуючому конструктивному підході нинішнього уряду ми зможемо досить швидко досягти угоди, й, таким чином, Україна зможе просунутися на шляху до власної енергетичної незалежності. Мирне врегулювання ситуації також стане потужним позитивним сигналом для міжнародних нафтовидобувних компаній, іноземних інвесторів про те, що Україна дійсно відкрита для бізнесу», – зазначив він.

Сьогодні міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило рейтинги шести українських компаній слідом за рейтинговою дією із суверенних рейтингів України.

Про це йдеться в повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, довгострокові рейтинги дефолту емітента («РДЕ») України в іноземній і національній валюті були підвищені з рівня «B-» до «B», а короткостроковий РДЕ в іноземній валюті було підтверджено на рівні «B». Рейтинг країнової стелі України було підвищено з рівня «B-» до «B».

Українські компанії, рейтинги яких відчули вплив від підвищення суверенного рейтингу, й рейтингові дії щодо них перераховано нижче.

DTEK Holding Limited: довгостроковий РДЕ в іноземній валюті підвищено з рівня «B-» до «B», прогноз – стабільний. Рейтинг продовжує стримуватися країновою стелею України «B»; короткостроковий РДЕ в іноземній валюті підтверджено на рівні «B»;

довгостроковий РДЕ в національній валюті підвищено з рівня «B» до «B+», прогноз – стабільний; короткостроковий РДЕ в національній валюті підтверджено на рівні «В»;

національний довгостроковий рейтинг підтверджено на рівні «AA+(ukr)», прогноз – стабільний»; національний пріоритетний незабезпечений рейтинг підтверджено на рівні «AA+(ukr)».

DTEK Finance B.V.: пріоритетний незабезпечений рейтинг в іноземній валюті підвищено з рівня «B-» до «B», рейтинг поворотності активів «RR4».

Metinvest B.V.: довгостроковий РДЕ в іноземній валюті підвищено з рівня «B-» до «B», прогноз – стабільний. Рейтинг продовжує стримуватися країновою стелею України «B»; короткостроковий РДЕ в іноземній валюті підтверджено на рівні «B»; довгостроковий РДЕ в національній валюті підвищено з рівня «B» до «B+», прогноз – стабільний; короткостроковий РДЕ в національній валюті підтверджено на рівні «В»; очікуваний пріоритетний незабезпечений рейтинг планованої емісії облігацій підвищено з рівня «B-(EXP)» до «B(EXP)», рейтинг поворотності активів «RR4»; національний довгостроковий рейтинг підтверджено на рівні «AA+(ukr)», прогноз – стабільний; національний короткостроковий рейтинг підтверджено на рівні «F1+(ukr)».

ВАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь»: довгостроковий РДЕ в іноземній валюті підвищено з рівня «B-» до «B», прогноз – стабільний; короткостроковий РДЕ в іноземній валюті підтверджено на рівні «B»; довгостроковий РДЕ в національній валюті підвищено з рівня «B-» до «B», прогноз – стабільний. Рейтинг відображає застосування методології Fitch «Взаємозв`язок між рейтингами материнської і дочірньої компаній» від 19 червня 2007 року, оскільки «Азовсталь» є дочірньою структурою Metinvest; короткостроковий РДЕ в національній валюті підтверджено на рівні «В»; пріоритетний незабезпечений рейтинг в іноземній валюті підвищено з рівня «B-» до «B», рейтинг поворотності активів «RR4»; національний довгостроковий рейтинг підтверджено на рівні «AA-(ukr)», прогноз – стабільний.

MHP S.A.: довгостроковий РДЕ в іноземній валюті підвищено з рівня «B-» до «B», прогноз – стабільний. Рейтинг продовжує стримуватися країновою стелею України «B»; довгостроковий РДЕ в національній валюті підвищено з рівня «B» до «B+», прогноз – стабільний; пріоритетний незабезпечений рейтинг в іноземній валюті підвищено з рівня «B-» до «B», рейтинг поворотності активів «RR4».

ВАТ «Миронівський хлібопродукт»: довгостроковий РДЕ в іноземній валюті підвищено з рівня «B-» до «B», прогноз – стабільний. Рейтинг продовжує стримуватися країновою стелею України «B»; довгостроковий РДЕ в національній валюті підвищено з рівня «B» до «B+», прогноз – стабільний; національний довгостроковий рейтинг підвищено з рівня «AA(ukr)» до «AA+(ukr)», прогноз – стабільний.

НАК «Нафтогаз України» («Нафтогаз»): довгостроковий РДЕ в іноземній валюті підтверджено на рівні «CCC», прогноз «негативний» відкликано; довгостроковий РДЕ в національній валюті підтверджено на рівні «CCC», прогноз «негативний» відкликано; пріоритетний незабезпечений рейтинг підвищено з рівня «B-» до «B» завдяки наявності безумовної й безвідкличної гарантії від уряду України, рейтинг поворотності активів «RR4».

Fitch більше не підтримує прогнозів за рейтингами «Нафтогазу».

Верховна Рада України ухвалила закон «Про ратифікацію угоди між Україною та РФ про демаркацію українсько-російського державного кордону».

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 347 із 425 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом передбачено ратифікацію угоди, яка «вчинена 17 травня 2010 року в місті Києві». Даною угодою передбачено, що для позначення українсько-російського державного кордону на місцевості та підготовки документів демаркації Україна та Росія утворять спільну демаркаційну комісію.

Як зазначається в пояснювальній записці до даного закону, ратифікація цієї угоди створить «правові підстави для здійснення комплексу заходів із демаркації українсько-російського державного кордону, що дозволить завершити договірно-правове оформлення сухопутної ділянки державного кордону України з РФ».

Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до законів України "Про державний бюджет України на 2010 рік" і "Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування".

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 256 з 414 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі. До парламенту прийшов перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ, який закликав парламент підтримати цей законопроект.

Перед цим парламент не підтримав цей законопроект у першому читанні, оскільки фракція КПУ не проголосувала за нього. При цьому перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК зазначив, що "усі пропозиції фракції КПУ були враховані урядом України", тому закон ухвалено.

Водночас на засіданні парламенту не було озвучено, що ж все-таки запропонувала фракція КПУ і які пропозиції враховані.

Законопроект був ухвалений відразу як закон без жодного обговорення.

Верховна Рада України попередньо схвалила закон про внесення змін до Конституції України (щодо строків повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів).

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосували 396 із 425 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом пропонується внести зміни до частини першої статті 136 та частин першої і другої статті 141 Конституції України щодо встановлення п’ятирічного строку повноважень депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, обраних на чергових виборах.

Як відомо, Верховна Рада України четвертого скликання ухвалила Закон «Про внесення змін до Конституції України» № 2222-IV від 08.12.2004 р. Цим законом, зокрема, було змінено частину першу статті 141 Основного Закону і встановлено, що депутати сільської, селищної, міської, районної, обласної ради обираються строком на п`ять років. При цьому залишається частина друга статті 141 Конституції України, якою встановлено, що сільські, селищні та міські голови обираються територіальними громадами строком на чотири роки.

Відповідно до Конституції Криму зі змінами, затвердженими 13.03.2009 р. Законом України «Про затвердження зміни до статті 22 Конституції Автономної Республіки Крим щодо строку повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим», строк повноважень ВР АРК становить п`ять років.

Тому даним законопроектом передбачено узгодження строків повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад і сільських, селищних, міських голів.

Народні депутати наголошували на необхідності остаточного ухвалення даного закону вже у вересні на наступній сесії парламенту.

Верховна Рада України попередньо схвалила закон про внесення змін до Конституції України (щодо строків повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів).

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосували 396 із 425 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом пропонується внести зміни до частини першої статті 136 та частин першої і другої статті 141 Конституції України щодо встановлення п’ятирічного строку повноважень депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, обраних на чергових виборах.

Як відомо, Верховна Рада України четвертого скликання ухвалила Закон «Про внесення змін до Конституції України» № 2222-IV від 08.12.2004 р. Цим законом, зокрема, було змінено частину першу статті 141 Основного Закону і встановлено, що депутати сільської, селищної, міської, районної, обласної ради обираються строком на п`ять років. При цьому залишається частина друга статті 141 Конституції України, якою встановлено, що сільські, селищні та міські голови обираються територіальними громадами строком на чотири роки.

Відповідно до Конституції Криму зі змінами, затвердженими 13.03.2009 р. Законом України «Про затвердження зміни до статті 22 Конституції Автономної Республіки Крим щодо строку повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим», строк повноважень ВР АРК становить п`ять років.

Тому даним законопроектом передбачено узгодження строків повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад і сільських, селищних, міських голів.

Народні депутати наголошували на необхідності остаточного ухвалення даного закону вже у вересні на наступній сесії парламенту.

(УНІАН)