Анонс на 9 липня

Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

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Круглий стіл на тему: "Введення єдиної системи управління парком вантажних вагонів різної форми власності", на якому також будуть обговорюватися питання поліпшення організації перевезення вантажів, зокрема, зернових. Учасники: заступник ген.директор Державної адміністрації залізничного транспорту ("Укрзалізниці") Віктор Чорний, представники "Укрзалізниці", експедитори, зернотрейдери.

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12-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Чи здійснює Україна євроінтеграційні реформи? - Погляд експертів». Під час прес-конференції експерти будуть говорити про те, чи виконує Україна реформи, передбачені Порядком денним асоціації УКРАЇНА-ЄС. Учасники: Юлія Тищенко, голова Ради Українського незалежного центру політичних досліджень; Ігор Бураковський, директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій; Ігор Коліушко, голова Правління Центру політико-правових реформ; Олександр Сушко, науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва; Євген Бистрицький, виконавчий директор Міжнародного фонду «Відродження»; Дмитро Шульга, менеджер Європейської програми Міжнародного фонду «Відродження» (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 067 243 63 55, osushytska@internews.ua.

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Прес-конференція на тему: "Чи врятує економіку країни кредит МВФ? Доцільність отримання, ефективність використання". Учасники: Сергій Яременко, екс-заступник голови НБУ; Валерій Новицький, заступник директора Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАНУ; Андрій Блінов, економічний експерт.

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