Курс НБУ на 09.07.10

Офіційний курс НБУ на 09.07.10100 USD - 790.5800 (8 липня - 790.7200)100 EUR - 1000.8743 (8 липня - 993.6978)10 RUR - 2.5546 (8 липня - 2.5431)Облікові курси банківських металів на 09.07.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото - 94968.42 (8 липня - 93779.39)961 XAG 10 Срібло - 1423.04 (8 липня - 1395.62)962 XPT 10 Платина - 120642.51 (8 липня - 118845.22)964 XPD 10 Паладій - 35338.93 (8 липня - 34238.18)

Офіційний курс НБУ на 09.07.10 100 USD - 790.5800 (8 липня - 790.7200) 100 EUR - 1000.8743 (8 липня - 993.6978) 10 RUR - 2.5546 (8 липня - 2.5431) Облікові курси банківських металів на 09.07.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 94968.42 (8 липня - 93779.39) 961 XAG 10 Срібло - 1423.04 (8 липня - 1395.62) 962 XPT 10 Платина - 120642.51 (8 липня - 118845.22) 964 XPD 10 Паладій - 35338.93 (8 липня - 34238.18)

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