Курс НБУ на 09.07.10
07:20, 09 липня 2010Різне
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Офіційний курс НБУ на 09.07.10100 USD - 790.5800 (8 липня - 790.7200)100 EUR - 1000.8743 (8 липня - 993.6978)10 RUR - 2.5546 (8 липня - 2.5431)Облікові курси банківських металів на 09.07.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото - 94968.42 (8 липня - 93779.39)961 XAG 10 Срібло - 1423.04 (8 липня - 1395.62)962 XPT 10 Платина - 120642.51 (8 липня - 118845.22)964 XPD 10 Паладій - 35338.93 (8 липня - 34238.18)
Офіційний курс НБУ на 09.07.10
100 USD - 790.5800 (8 липня - 790.7200)
100 EUR - 1000.8743 (8 липня - 993.6978)
10 RUR - 2.5546 (8 липня - 2.5431)
Облікові курси банківських металів на 09.07.10 за 10 тройських унцій (грн.)
959 XAU 10 Золото - 94968.42 (8 липня - 93779.39)
961 XAG 10 Срібло - 1423.04 (8 липня - 1395.62)
962 XPT 10 Платина - 120642.51 (8 липня - 118845.22)
964 XPD 10 Паладій - 35338.93 (8 липня - 34238.18)
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