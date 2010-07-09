Сьогодні в Україні перебуватиме Президент Європейської Ради
09:30, 09 липня 2010Різне
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З робочим візитом
Сьогодні відбудеться робочий візит в Україну Президента Європейської Ради Германа ван РОМПЕЯ.
Як повідомляє офіційне Інтернет-представництво Президента України, об 11.30 глава Української держави Віктор ЯНУКОВИЧ та Г. ван РОМПЕЙ візьмуть участь у церемонії покладання вінків до Могили Невідомого солдата (Парк Слави).
Об 11.45 запланована зустріч В.ЯНУКОВИЧА з Г. ван РОМПЕЄМ в Адміністрації Президента України.
Після цього відбудеться їхня зустріч з представниками ЗМІ.
Як повідомляв УНІАН, також передбачені зустрічі Президента Європейської Ради з головою Верховної Ради Володимиром ЛИТВИНИМ, прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ та лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО.
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